Brandingenjör
Skellefteå kommun, samhällsbyggnad / Säkerhetsjobb / Skellefteå Visa alla säkerhetsjobb i Skellefteå
2026-07-13
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Vill du arbeta med trygghet, säkerhet och ett samhälle i utveckling? Som brandingenjör får du en viktig roll i att förebygga olyckor, stärka brandskyddet och bidra till att Skellefteå fortsätter vara en trygg plats att leva och verka i. Här möter du både människor, verksamheter och stora samhällsprojekt i en kommun som växer.
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt uppdrag där du kombinerar teknik, analys och samverkan med konkret nytta för invånare och näringsliv. Du blir en del av räddningstjänsten i Skellefteå kommun, där vi arbetar tillsammans över gränserna för att skapa en trygg och hållbar framtid.
DIN ROLL
Som brandingenjör deltar du i samhällsplaneringen, gör riskbedömningar och arbetar olycksförebyggande för att minska risken för bränder och andra olyckor i Skellefteå kommun. Du fungerar också som rådgivare inom brandskydd och ger stöd till medborgare, företag och organisationer.
I uppdraget ingår olycksundersökningar, riskhantering samt tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Du arbetar även med insatsplanering och ansvarar för övningar och utbildningar internt. Beroende på intresse, erfarenhet och lämplighet kan rollen även innebära tjänstgöring i ledningsfunktion inom den operativa verksamheten, exempelvis som vakthavande befäl eller insatsledare.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har utbildning som brandingenjör. Du har kunskap inom systematiskt brandskyddsarbete, riskanalyser, olycksförebyggande arbete, brandtekniska bedömningar och säkerhetsfrågor i verksamheter och fastigheter. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och kan vid behov kommunicera på engelska. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av olycksförebyggande arbete, exempelvis som försäkringskonsult eller brandkonsult. Likaså om du har påbyggnadsutbildningen i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB). Även erfarenhet av ledarskap, utbildning, rådgivning eller utvecklingsarbete är värdefullt.
Som person är du trygg, självgående och strukturerad. Du tar initiativ, planerar ditt arbete och kan ställa om när förutsättningarna förändras. Du samarbetar väl med andra, ser helheten och använder din analytiska förmåga för att fatta kloka beslut.
DIN NYA ARBETSPLATS
Räddningstjänsten ingår i förvaltningen Samhällsbyggnad i Skellefteå. Verksamheten består av tolv brandstationer. Den största brandstationen finns centralt i Skellefteå och är bas för heltidsanställd personal. Räddningstjänsten Skellefteå ingår tillsammans med 19 andra kommuner i Norr- och Västerbotten också i Räddningssamverkan Nord (RSN). RSN är en operativ ledningsorganisation med gemensam räddningscentral i Luleå, där räddningstjänsternas vakthavande befäl och larm-och ledningsbefäl samverkar med SOS Alarm.
Här blir du en del av en verksamhet med bred kompetens, stark laganda och ett viktigt samhällsuppdrag. Du får arbeta nära engagerade kollegor och bidra i en kommun där utvecklingen skapar nya möjligheter och spännande utmaningar.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Urvalet påbörjas efter sista ansökningsdag den 30 augusti. De kandidater som går vidare i processen bjuds in till tester och intervju. Vi återkopplar till alla sökande inom en vecka efter sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i Skellefteå?
Läs mer: https://skelleftea.se/
(https://skelleftea.se/)
Våra förmåner: https://skelleftea.se/formaner
(https://skelleftea.se/formaner)
Lönestatistik: https://skelleftea.se/lonestatistik
(https://skelleftea.se/lonestatistik)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335655/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Enhetschef, Brandskydd och farliga ämnen
Daniel Haarala +46910735000 Jobbnummer
10000680