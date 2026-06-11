Brandingenjör
Avaron AB / Säkerhetsjobb / Söderhamn Visa alla säkerhetsjobb i Söderhamn
2026-06-11
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett uppdrag där flera byggnader saknar tydliga brandskyddsbeskrivningar, vilket är en viktig förutsättning för ett fullgott systematiskt brandskyddsarbete. Du arbetar i en kommunal fastighetsmiljö med varierade objekt, i första hand skolbyggnader, där du kombinerar inventering på plats med analys, struktur och dokumentation.
Fokus ligger på att skapa ett tydligt och användbart underlag för fortsatt förvaltning av brandskyddet. Du blir en viktig specialist i frågor som rör byggnaders brandtekniska förutsättningar, avvikelser mot regelverk och dokumentation som behöver vara både korrekt och praktiskt användbar. Det här är en roll för dig som vill arbeta nära verkligheten och se konkret effekt av ditt arbete i verksamhetskritiska miljöer.
ArbetsuppgifterDu inventerar befintligt brandskydd i byggnader inom fastighetsbeståndet.
Du analyserar nuläget och identifierar avvikelser mot gällande regelverk.
Du tar fram förvaltningsdokumentation för brandskydd, exempelvis kring byggnadens brandtekniska förutsättningar, brandcellsindelning, utrymningsstrategi och brandtekniska installationer.
Du tar fram och uppdaterar brandritningar med bland annat brandcellsgränser, utrymningsvägar, placering av släckutrustning och brandtekniska installationer.
Du stöttar beställaren i frågor kopplade till SBA och bidrar med sakkunskap i det löpande brandskyddsarbetet.
Du granskar och kvalitetssäkrar dokumentation så att leveranserna blir tydliga, användbara och anpassade för fortsatt arbete.
KravDu är brandingenjör eller har likvärdig eftergymnasial utbildning 3-5 år.
Du har minst 5 års erfarenhet av framtagande av förvaltningsdokumentation gällande brandskydd och brandskyddsritningar.
Du har minst 5 års erfarenhet av framtagande av brandskyddsdokumentation enligt BBR.
Du har minst 5 års erfarenhet av framtagande samt uppdateringar av brandskyddsritningar.
Du har 5–10 års erfarenhet av liknande uppdrag som framtagande av förvaltningsdokumentation och brandskyddsritningar.
Du har erfarenhet av minst 2 liknande uppdrag från de senaste 3 åren. Med liknande uppdrag menas inventering av brandskydd samt framtagande av förvaltningsdokumentation åt kommunala verksamheter eller bolag.
Du kommunicerar obehindrat på svenska.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7890123-2047413". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Söderhamn Stn (visa karta
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826 40 SÖDERHAMN Jobbnummer
9958648