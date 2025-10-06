Brand- och säkerhetssamordnare Stockholm
2025-10-06
Caverion Sverige: Vi är Caverion Sverige - en renodlad expert inom teknisk fastighetsförvaltning. Vi förstår att bakom varje byggnad, bakom all infrastruktur, finns människor och verksamheter som är beroende av att allt fungerar. Vi är här för att se till att det gör det. Varje dag, året om. Genom att ta ett helhetsansvar för våra kunders tekniska funktioner, både operativt och strategiskt, åstadkommer vi ökad driftsäkerhet, optimal funktion och minskad energianvändning. Våra engagerade medarbetare, från norr till söder, har den spetskompetens och multitekniska expertis som krävs för att förvalta byggnader och infrastruktur med extra höga krav på driftsäkerhet och prestanda. Som ansvarsfulla förvaltare av några av de tekniskt mest komplexa byggnaderna i Sverige, bryr vi oss om framtiden, och vi är här för att göra den bättre och mer hållbar. Byggda miljöer är en naturlig del av allas vardag. Vi gör fastigheter smartare, säkrare och mer hälsosamma att vistas i.
Är du en erfaren brand- och säkerhetssamordnare som vill vara med och utveckla vår kunds fastigheter tillsammans med vårt härliga team? Caverion har en ny spännande roll som brand- och säkerhetsamordnare till vårt Tekniska Facility Management (TFM) kontrakt med Stockholm Exergi. Ett kontrakt gällande teknisk förvaltning, drift och underhåll av kundens fastigheter.
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag som med resurseffektiva lösningar tryggar den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster.
Om rollen
Du har en nyckelroll som samordnare och övertar brandskyddsansvaret inom entreprenaden för ingående objekt. Du ansvarar för att lagar, förordningar, allmänna råd och andra gällande regelverk efterlevs . Rollen innebär att ansvara för rutiner, planering, koordinering, uppföljning och rapportering av SBA- och säkerhetsarbete. Du utvecklar, implementerar, dokumenterar och följer upp det systematiska brandskyddsarbetet .
Du kommer också arbeta med:
• Ansvarar för riskhantering och uppföljning kopplat till brandskydd och säkerhet .
• Tillse att kontroll, underhåll och prover av brandskydd sker enligt gällande bestämmelser .
• Ansvarar för utförandet av revisionsbesiktningar .
• Ansvara för säkerhetsteknisk dokumentation .
• Säkerhetsstöd till entreprenadledning i uppfyllande av SMAK.
• Utförande av arbete inom kontraktets SLA:er.
• Föreslår förbättringsförslag för optimering av kontraktets objekt.
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans. Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
Vi leder Vi levererar Vi bryr oss
Din bakgrund
• Du har flera års erfarenhet av liknande roll med fördjupad kunskap inom brandskyddsarbete.
• Du har en vidareutbildning som t ex Brandskyddsföreningens Brandskyddskoordinator .
• Mycket goda kunskaper inom relevanta lagar och regelverk, ex. Lagen om skydd mot olyckor, SBF110, SBF120 och SBF500 .
• Mycket god datorkunskap.
• Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
• Du har körkort.
Du trivs med ansvar och att arbeta både självständig men också i team. Du är trygg i rollen och kan driva SBA självständigt och även kunna utföra inspektioner för att se till att lagar och förordningar följs. Du har en god administrativ förmåga och gillar teknik samt är kundorienterad och trivs med många kontaktytor.
Befattningen innebär placering i säkerhetsklass.
Vi erbjuder
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar.
• Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet.
• Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder.
• Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal.
• Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet.
• Attraktiv förmånsportal.
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Maria Olsson tel. 070- 237 14 13 alt. mail maria.olsson@caverion.com
Din ansökan vill vi ha senast den 18 oktober 2025 men skicka gärna in din ansökan redan idag, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/ bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
