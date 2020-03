Brand & Campaign Manager - Capio Sverige AB - Formgivarjobb i Göteborg

Capio Sverige AB / Formgivarjobb / Göteborg2020-03-16Nu tar Capio nästa steg in i framtiden på vår varumärkesresa genom att utöka marknadsavdelningen med en Brand & Campaign manager.Som vår nya Brand & Campaign Manager ansvarar du för vår varumärkesstrategi och dess plattform med målsättningen att skapa ökad kännedom kring Capios varumärken på den nordiska marknaden.Du ansvara för att implementera och upprätthålla ett 360 varumärkesarbetet som går i linje med vår strategi samt utvecklar Visual Guidelines, Ton of Voice och Brand Books för att understödja den. Du ser även till att dessa implementeras och stödjer de olika delarna av vår verksamhet. Du är framåtlutad i ditt tänk och har alltid blicken framåt och örat mot marken - för att snabbt fånga upp nya trender och planera kampanjarbetet därefter.Du vet vad som engagerar, influerar, attraherar och skapar utifrån det målanpassad content i rätt kanal.Då vi är en nordisk aktör som arbetar med många olika målgrupper är det viktigt att du kan leda den långsiktiga innehållsplanen för Capios kanaler i enlighet med den övergripande marknadsplanen. Du är van att skapa content som driver konvertering och brand awarness och du vet hur viktig avsändarkopplingen är då du är van att arbeta i traditionella och nya kanaler.Som ledare är du kommunikativ, kreativ, entusiastisk och mycket självgående. Du kommer arbeta med många kontaktytor internt och det är viktigt att du har förståelse för de olika delarna av verksamheten och kan prioritera kampanjarbetet rätt. Då vi har både digital verksamhet och fysiska enheter i Norden ser vi gärna att du har erfarenhet från att ha arbetat på nordisk nivå och har dokumenterad erfarenhet från att ha arbetat med varumärkesresor och kampanjer.Vår nya Brand & Campaign Manager har flerårig erfarenhet och relevant marknadsutbildning gärna med en grafisk inriktning så som AD, grafiker eller dylikt. Du kommer kanske från byråvärlden och är van att driva in-house avdelning/ar med tydliga deadlines och leveranser. Du är van att leda team och positionera varumärken och kan gå från pitch till genomförd kampanj. Då vi verkar i flera länder är du en van kommunikatör i engelska och svenska. Du rapporterar till Marketing & Communication Director Nordic och tjänsten är en fast anställning med placering i centrala Göteborg. Sista dagen för ansökan är 31 mars men interjuver kommer ske löpande.För frågor kring tjänsten vänligen kontakta Marketing & Communication Director, Liza Manestam på:Capio är en nordisk vårdgivare som erbjuder ett brett och högkvalitativt vårdutbud inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och vårdcentraler i Sverige, Norge och Danmark. Den fysiska vården kompletteras med digitala tjänster och verktyg som möjliggör att patienten får hjälp digitalt när det är möjligt och fysiskt när det behövs. Sedan november 2018 är Capio en del av Ramsay Santé, en ledande europeisk vårdgivare med totalt 36 000 medarbetare i sex länder. För mer information om Capio och Ramsay Santé besök www.capio.se och www.ramsaygds.fr. Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100. Tillträde: Omgående Tillsvidareanställning2020-03-16Enligt ökSista dag att ansöka är 2020-03-31Capio Sverige AB5152981