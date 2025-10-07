Brand Merchandiser - Kungälv
2025-10-07
Är du teknikintresserad? Vi söker nu en Brand Merchandiser till ett ledande elektronikvarumärke.
För detta uppdrag behöver du ha ett teknikintresse samt vara lösningsorienterad. Du kommer att arbeta under specifika produktlanseringar vid olika tillfällen under årets gång för att hjälpa varumärket säkerställa god kvalité och implementation av sina produkter hos kundens partnerbutiker.
Lanseringar sker ca 6 gånger om året när nya produkter ska rullas ut, men även andra arbetstillfällen kommer att finnas mellan lanseringar, vid t.ex. semestertider samt möjlighet till andra arbetsuppdrag hos Retail24.
Uppdraget som Brand Merchandiser innefattar att delta i relevanta digitala utbildningar samt ta eget ansvar över att vara påläst i de kunskapsmaterial vi förser dig med inför lansering, detta är av vikt för att kunna utföra ditt uppdrag med bästa möjliga resultat.Publiceringsdatum2025-10-07Profil
• Du har ett intresse för teknik & hemelektronik.
• Möjlighet att påverka ditt schema / kombinera detta med annan sysselsättning.
• Du är utåtriktad och lösningsorienterad! Du är noggrann i ditt arbeta och vill leverera kvalitet i världsklass.
• Du kommer att arbeta självständigt med stort eget ansvar för just dina butiker.Dina arbetsuppgifter
• Installation av mjukvara.
• Montering av grafik.
• Montering av hårdvara.
• Nedmontering av äldre produkter/hårdvara, inkl. ominstallation av mjukvara.
• Lämna möbeln i rent och snyggt skick.
• Skicka in detaljerade rapporter om möbelns status.
Krav / Retail24 erbjuda dig:
• Körkort och tillgång till egen bil.
• Goda kunskaper i engelska, både skriftligt och muntligt. Du förväntas kunna delta aktivt i diskussioner med engelska som arbetsspråk.
• Lön enligt Handels avtal.
• Bli en del av en snabbväxande arbetsplats med stora utvecklingsmöjligheter.
Tveka inte att skicka in din ansökan idag!
Om Retail24:
Retail24 grundades 2002 och har en fullskalig organisation i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island med över 1000 anställda. Det strategiska målet är att stärka vår position som en ledande leverantör av våra tjänster i Norden. Våra värderingar kännetecknar Retail24, både internt och externt, och bör vara en riktlinje för hur vi kan interagera med kollegor och våra kunder.https://retail24.se/om-oss/ Ersättning
Handels kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
