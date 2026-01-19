Brand Marketing Specialist
2026-01-19
Gandalf Distribution AB söker Brand Marketing Specialist till vårt kontor Göteborg
Vi söker en Brand Marketing Specialist för att utöka vårt Brand Acceleration Team och fortsätta utveckla och växa vår varumärkesportfölj.
I rollen som Brand Marketing Specialist blir du en del av vårt arbete inom inköpsavdelningen där du tillsammans med teamet utvecklar våra strategiska leverantörer. Rollen är bred men har ett tydligt fokus på sociala medier och influencer- marketing, där du arbetar både strategiskt och operativt med att bygga och utveckla våra varumärken digitalt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att skapa och anpassa innehåll för sociala kanaler, arbeta med influenser-samarbeten, grafiskt förädla material samt skriva produkt- och marknadsföringstexter för de varumärken vi representerar på den nordiska marknaden.
Tjänsten innebär att du är delaktig i flera olika projekt där du har ett operativt ansvar för marknadsföringsmaterial kopplat till utvalda leverantörers varumärken. En central del av rollen är att driva och utveckla våra varumärkens närvaro i sociala medier, där du både skapar organiskt innehåll och sätter upp, hanterar och optimerar annonser via META (Facebook & Instagram). Här finns stort utrymme för kreativitet, egna idéer och ett nära samarbete med både interna team, leverantörer och externa kreatörer/influencers.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
• Skapa, planera och publicera organiskt innehåll för sociala medier
• Arbeta med influencer marketing - från identifiering och kontakt till brief, samarbete och uppföljning
• Sätta upp, hantera och optimera META-annonser (Facebook & Instagram)
• Grafiskt förädla och regionsanpassa material från våra tillverkare för den nordiska marknaden
• Skapa och förbättra varumärkens online A+ content
• Producera marknads- och produkttexter
• Hitta smarta och effektiva sätt att marknadsföra varumärkens produkter och öka lokal varumärkeskännedom
Vi söker dig som är/har:
• Ett högt eget driv och stark initiativförmåga
• Ambition att utvecklas och en nyfiken inställning till att lära dig nytt
• Erfarenhet av sociala medier och content creation
• Erfarenhet av att förädla grafiskt material till publiceringsfärdigt material såsom banners, hemsidor (A+ content), affischer m.m.
• Erfarenhet av influencer-marketing och/eller betald annonsering i META
• Kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Erfarenhet av Office-paketet och Adobe Suite
Gärna:
• Utbildning inom grafisk design, marknadsföring, media - eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Meriterande:
• Erfarenhet av E-commerce (publicering, content creation & copywriting)
• Kunskaper i andra skandinaviska språk än svenska
Vi erbjuder dig ett mycket spännande och utvecklande arbete i ett företag som ständigt strävar framåt. Du kommer till en arbetsplats där professionalism och kvalitet är ledorden. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Placeringsort: Mölnlycke (Göteborg)
Om Gandalf Distribution AB
Gandalf grundades 1984, omsatte över 3 miljarder kronor 2025 och har idag 95 anställda. Sedan 2017 är Gandalf Distribution en del av ELKO Group, med verksamhet i 30 länder. Vi importerar, marknadsför och säljer konsumentelektronik, IT-hårdvara och mjukvara till återförsäljare i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island.
Skicka din ansökan via mail senast 2026-02-08. Ansökan ska bestå av CV och personligt brev. Intervjuer sker löpande.
OBS! Märk din ansökan med "Brand Marketing Specialist 2026" både i ämnesraden och på handlingarna.
Skicka din ansökan till jobb.inkop@gandalf.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: jobb.inkop@gandalf.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gandalf Distribution AB
(org.nr 556536-9476), http://www.gandalf.se
