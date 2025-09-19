Brand Manager sökes till konsultuppdrag, Solna
2025-09-19
Vårt uppdrag:
Vi på Avanzera söker nu en konsult till ett spännande uppdrag som Brand Manager hos vår kund i Solna. Uppdraget startar i början av oktober och pågår i tre månader, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är på heltid och du har möjlighet att arbeta hemifrån en dag i veckan.
Som Brand Manager kommer du att arbeta med att utveckla och genomföra marknadsstrategier för utvalda varumärken. Rollen innebär ett brett ansvar för marknadsföringsplaner, produktlanseringar och olika marknadsaktiviteter i nära samarbete med både interna team och externa partners.
Avanzera är ett engagerat och personligt konsultbolag med lång erfarenhet. Vi är måna om att du ska trivas i din roll och erbjuder löpande kontakt och uppföljning under hela uppdraget.Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
I din roll som Brand Manager roll rapporterar du till Affärsområdeschefen för Sverige och de främsta ansvarsområdena är att;
• Utveckla och implementera en omni-channel kommunikations- och varumärkesstrategi
• Anpassa, översätta och godkänna marknadsföringsmaterial
• Genomföra kampanjer, events enligt plan
• Stötta och utbilda fältbaserade team i strategi och kampanjarbete
• Bygga nätverk och samarbeta med nyckelkunder för att främja marknadsutveckling
• Analysera marknaden, konkurrenter och kundinsikter för att stärka varumärkets positionBakgrund
För denna roll krävs det att du har:
• Akademisk examen inom naturvetenskap, företagsekonomi eller liknande områden
• Mellan 2 - 5 års arbetslivserfarenhet i jämförbara roller inom marknadsföring
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• Giltigt körkort
• Förutom svenska även mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Meriterande är;
• Erfarenhet från hälso- och sjukvård, läkemedelsindustrin
• Medicinsk grundutbildning, LIF eller liknande
Är du intresserad av rollen eller vill veta mer? Välkommen att kontakta oss på Avanzera.Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Helena Elvin Guillemain helena.elvin@avanzera.se 08-545 28 305
