Brand Content Creator till Makita i Stockholm!
TNG Group AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-10-15
Är du en kreativ doer med känsla för tonalitet och brand? Nu har du chansen att driva Makita Sveriges närvaro i sociala medier.
Som Brand Content Creator på Makita i Stockholm får du en central roll i att stärka och utveckla deras digitala närvaro. Här väntar ett kreativt och operativt jobb inom marknadsföring där du ges stort utrymme att ta ansvar och påverka. Du arbetar med allt från sociala medier och innehållsproduktion till varumärkesbyggande insatser i en organisation med stark kultur och tydlig riktning. Vi söker dig som vill bidra med kreativitet, struktur och vass kommunikation för ett välkänt och uppskattat varumärke.
Ditt anställningserbjudande
Hos Makita blir du en del av ett värderingsstyrt och marknadsledande företag med innovativa produkter och starkt varumärke. Här möts du av en familjär kultur som genomsyras av samarbete, öppenhet och en positiv arbetsmiljö. I rollen som Brand Content Creator får du en självständig roll där din röst är viktig och där du förväntas ta ägarskap över både planering och leverans. Makita arbetar med moderna marknadsföringsverktyg och du får utrymme att växa, påverka och forma deras kommunikation med kreativ frihet, tydlighet och nytänkande.Publiceringsdatum2025-10-15Arbetsuppgifter
I din roll som Brand Content Creator vid Makita ingår bland annat:
• Planera, producera, publicera och följa upp innehåll i digitala kanaler
• Aktivera, utveckla och följa upp samarbeten
• Hantera merchandise genom beställning, lager och distribution
• Driva marknadsprojekt och kampanjer
• Ta fram rapporter, analyser och produktionsplaner
• Samverka med produktchefer, säljorganisationen, byråer och interna team
• Enklare webbuppdateringar, nyhetsbrev och mejl
Värt att veta
Tjänsten är placerad på Makitas kontor i Upplands Väsby, där du blir en del av ett erfaret marknadsteam som har ett nära samarbete med både sälj- och produktavdelning. Rollen är på plats och innebär visst resande i samband med event och mässor, vilket gör att B-körkort är ett krav. På Makita möts du av en varm, öppen och inkluderande kultur - här väntar cirka 70 kollegor på att få välkomna dig. I din roll kommer du ha många kontaktytor, och goda relationer internt är en viktig nyckel till framgång.
Våra förväntningar
Vi söker dig med både utbildning och erfarenhet inom media, kommunikation och sociala medier. Du är van att skapa innehåll, både bakom och framför kameran, för sociala medier som Instagram, Facebook, Youtube och delvis TikTok. Du som söker har ett intresse för DYI och ett kreativt sätt att uttrycka dig som kommer engagera Makitas målgrupp. Du är en skicklig skribent med god språkkänsla och vet hur du anpassar ton och stil för att skapa innehåll som inspirerar och väcker engagemang. Vidare har du mycket goda kunskaper i Adobe Creative Cloud (Photoshop, InDesign, Premiere Pro m.fl.) samt förståelse för både SEO och GEO. Som person är du självgående, strukturerad och har en stark känsla för varumärke. För att trivas behöver du vara idérik, operativ, social och trygg i att ta egna initiativ och fatta beslut.
