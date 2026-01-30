Brand Ambassador (deltid v8-9) i Sälen
Vi söker nu 5 sociala och drivna personer som vill jobba deltid under 2 veckor i Sälen. Rollen passar dig som gillar att möta människor, ta ansvar och skapa energi runt ett globalt varumärke.Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Representera ett globalt varumärke och dema samt promota deras produkter
Ansvara för enklare aktiveringar på plats
Engagera besökare i Idre och skapa en positiv upplevelse kring produkterna
Vi tror att du är
Social, självgående och drivs av att arbeta med människor
Van att ta eget ansvar och ta initiativ i stunden
Trygg i att prata med nya personer och skapa kontakt snabbtOm tjänsten
Antal: 5 personer
Omfattning: Deltid ca 18 timmar/vecka
Period: 2 veckor, 16/2 till 1/3
Plats: Sälen
Du kommer att bli anställd i NRG Sweden men utföra arbetet år vår kund. Som en del av rekryteringsprocessen genomförs en bakgrundskontroll. Vid frågor om tjänsten eller processen är du välkommen att kontakta: Ella Seger på NRG Agency, Seger@nrgagency.com
.
OM NRG
NRG är brand activation-byrån som tar ditt varumärke till nästa nivå. Vi är din självklara partner för effektiva försäljnings- och marknadsföringsstrategier. Med fokus på sömlösa omnichannel-kampanjer, särskilt inom retail, ser vi till att ert varumärke når era kunder vid varje avgörande kontaktpunkt i deras köpresa - oavsett om det är i butiken, på bussen eller i soffan.
Med nästan 30 års erfarenhet vet vi vikten av att kombinera kreativitet, funktionalitet och effektivitet. Vår expertis inom både varumärkesbyggande och kommersiell strategi gör att vi kan skapa skräddarsydda lösningar som stärker ditt varumärkes synlighet och levererar verkliga affärsresultat.
I en digital värld som ständigt förändras, där kvalitet och innovation är avgörande, hjälper vi dig att ligga steget före. Oavsett om du lanserar en ny kampanj, bygger långsiktig kundlojalitet eller förstärker ditt team med specialistkompetens, erbjuder vi verktygen och strategierna du behöver för att lyckas.
Din framgång är vår drivkraft. Så ansöker du
