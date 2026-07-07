Brand activation inom vitt snus - är du med?
Brand Impact Sweden AB / Säljarjobb / Norrköping Visa alla säljarjobb i Norrköping
2026-07-07
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, Söderköping
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, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med morgondagens produkter?
Okej, hear us out! 📣
Nu har vi äntligen tillfälle att erbjuda en riktig banger möjlighet! Tillsammans ska vi nå ut till potentiella kunder i butik för ett av marknadens ledande varumärke inom vitt snus – en snabbt växande kategori på marknaden.
Perfekt för dig som vill ha något flexibelt, kul och socialt vid sidan av plugg eller annat jobb. Start omgående!
💥 Vad du kommer göra:
• Genomföra snabba undersökningar ute i butik.
• Representera varumärket och guida kunder kring produkterna.
• Vara med och boosta varumärkets synlighet, stärka kundengagemanget och öka deras marknadsandel.
👀Vem är du?
Vi bryr oss mer om vem du är än vad som står på ditt CV. Vi söker personer över 18 år på flera orter runt om i Sverige. Som person är du positiv, ansvarstagande och gillar att ta initiativ. Du kommer ha mycket kontakt med kunder ute i butik, så vi tror att du är social, utåtriktad och trivs med att möta människor i vardagen.
Tjänsten startar omgående och arbetstiderna varierar mellan olika dagar och tider, så vi ser gärna att du är flexibel och gillar ett varierat schema.
⚡Varför söka?
o Socialt jobb med bra energi och go stämning!
o Bra erfarenhet inom marknadsföring & brand activation
o Ett stort utbud av uppdrag att ta del av
Har du jobbat med event, butik eller service tidigare? Grymt – men inget krav.
Det här kommer bli kul! Nu kör vi 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8029894-2089900". Arbetsgivare Brand Impact Sweden AB
(org.nr 556764-9669), https://jobs.brandimpact.se
Malmgatan 41 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Arbetsplats
Brand Impact Jobbnummer
9995353