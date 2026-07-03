Brand activation inom vitt snus - är du med?
Brand Impact Sweden AB / Säljarjobb / Uppsala Visa alla säljarjobb i Uppsala
2026-07-03
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, Håbo
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, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med morgondagens produkter?
Okej, hear us out! 📣
Nu har vi äntligen tillfälle att erbjuda en riktig banger möjlighet! Tillsammans ska vi nå ut till potentiella kunder i butik för ett av marknadens ledande varumärke inom vitt snus – en snabbt växande kategori på marknaden.
Perfekt för dig som vill ha något flexibelt, kul och socialt vid sidan av plugg eller annat jobb. Start omgående!
💥 Vad du kommer göra:
• Genomföra snabba undersökningar ute i butik.
• Representera varumärket och guida kunder kring produkterna.
• Vara med och boosta varumärkets synlighet, stärka kundengagemanget och öka deras marknadsandel.
👀Vem är du?
Vi bryr oss mer om vem du är än vad som står på ditt CV. Vi söker personer över 18 år. Som person är du positiv, ansvarstagande och gillar att ta initiativ. Du kommer ha mycket kontakt med kunder ute i butik, så vi tror att du är social, utåtriktad och trivs med att möta människor i vardagen.
Tjänsten startar omgående och arbetstiderna varierar mellan olika dagar och tider, så vi ser gärna att du är flexibel och gillar ett varierat schema.
⚡Varför söka?
o Socialt jobb med bra energi och go stämning!
o Bra erfarenhet inom marknadsföring & brand activation
o Ett stort utbud av uppdrag att ta del av
Har du jobbat med event, butik eller service tidigare? Grymt – men inget krav.
Det här kommer bli kul! Nu kör vi 🚀 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8018285-2085675". Arbetsgivare Brand Impact Sweden AB
(org.nr 556764-9669), https://jobs.brandimpact.se
754 60 (visa karta
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754 60 UPPSALA Arbetsplats
Brand Impact Jobbnummer
9992199