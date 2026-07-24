Brädgårdsarbetare till Södermalms Trä
Nordströms Bygghandel AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-07-24
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Som brädgårdsarbetare hos oss får du ett varierande och utvecklande arbete. Arbetsuppgifterna består bland annat av kundmottagning, orderplock, truckkörning, sågning av kundorder, varupåfyllnad samt att hålla ordning och reda på brädgården.
Vi arbetar i ett högt tempo och strävar ständigt efter att utveckla vårt arbetssätt för att göra vardagen enklare för våra kunder. Därför söker vi dig som är positiv, noggrann och serviceinriktad, med ett genuint intresse för att hjälpa kunder. Du delar vår inställning att alltid sätta kunden i fokus och vill ge det lilla extra i varje möte.
Det är meriterande om du har erfarenhet eller kunskap inom produktion, sågning samt hantering av kök och dörrar. Har du dessutom truckvana och erfarenhet från byggmaterialhandeln eller liknande verksamhet ser vi det som ett stort plus.
För att kunna arbeta hos oss behöver du:
Körkort B
Truckkort (men är du rätt person så bjuder vi på truckkortet)
Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från liknande jobb
Eftersom det förekommer kundkontakt i tjänsten så är svenska i tal och skrift ett krav
Vi erbjuder en mycket god arbetsmiljö, en arbetsplats med högt i tak och fantastiska arbetskamrater!
Södermalms Trä säljer och levererar byggmaterial och snickerier till yrkesfolk från en toppmodern drive-in-anläggning i Årsta strax söder om Stockholms innerstad. Vår ambition är att vara Stockholms bästa brädgård för yrkesfolk. Vi ingår i Nordströms Bygghandel som har tretton brädgårdar och levererar trävaror och byggmaterial till yrkeskunder och storförbrukare i Stockholm, Djursholm, Uppsala, Sigtuna, Södertälje, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Linköping. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: thomas.somers@smtra.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordströms Bygghandel AB
(org.nr 556770-1718)
120 40 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södermalms Trä Jobbnummer
10010573