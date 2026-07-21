Brädgårdsarbetare

Nordströms Bygghandel AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-07-21


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Som brädgårdsarbetare hos oss har du varierande arbetsuppgifter som bland annat innefattar kundmottagning, orderplock, trucklastning och lossning, upplockning av varor samt städning av brädgården. Hos oss är det ständigt högt tempo och vi försöker alltid hitta nya vägar för att förenkla vardagen för våra kunder. Vi söker dig som är positiv, noggrann och älskar att ge god service. Vi tror att du liksom vi alltid sätter kunden i fokus och vill ge våra kunder det där lilla extra. Arbete utomhus.

För att kunna jobba hos oss behöver du:

Körkort B
Truckkort (men är du rätt person bjuder vi på utbildningen)
Gärna arbetslivserfarenhet ifrån liknande jobb
Eftersom det är mycket kundkontakt i jobbet är flytande svenska i tal och skrift ett krav

Djursholms Trä säljer och levererar trävaror och byggmaterial till yrkesfolk från vår anläggning i Djursholm. Vi ingår i Nordströmskoncernen som har 13 anläggningar i Stockholm, Norsborg, Uppsala, Sigtuna, Södertälje, Nyköping, Norrköping, Västerås och Linköping, Örebro och Eskilstuna.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: johan.mansson@djursholmstra.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordströms Bygghandel AB (org.nr 556770-1718)
182 62  DJURSHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Djursholms Trä

Jobbnummer
10007943

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