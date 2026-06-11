Bovärd till AF bostäder
Bravura Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Lund Visa alla fastighetsskötarjobb i Lund
2026-06-11
, Lomma
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, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Lund
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
Älskar du att ge service och skapa goda relationer? Trivs du med en varierad vardag där du får möta nya människor och lösa problem? Då kan du vara vår nästa bovärd! Hos AF Bostäder blir du en del av ett engagerat team där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för studenter i Lund. Som bovärd är din främsta uppgift att finnas där för våra hyresgäster – lyssna, guida, lösa problem och bidra till en trygg och trivsam boendemiljö.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos AF bostäder.
🚀 Om företaget
AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag, med 6 200 bostäder i centrala Lund. Vi äger, förvaltar och utvecklar bra och prisvärda bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild. Vi ägs av framtiden personifierad – studenterna – och är ett syftesdrivet företag i stiftelseform. Vår vision är att vara Sveriges bästa studentbostadsföretag, och vi arbetar långsiktigt med hållbarhet, service och trygghet, alltid med studenternas behov i fokus.
Din roll som bovärd
Din roll handlar om att vara ansiktet utåt för AF Bostäder, med fokus på service och närvaro i våra studentområden. Du:
Har daglig kontakt med svenska och internationella studenter och skapar långsiktiga relationer.
Hjälper studenter i vardagen genom att svara på frågor, ge praktisk hjälp och utföra reparationer.
Hanterar besiktningar vid in- och utflytt, felanmälningar och bosociala frågor.
Ser till att våra bostadsområden är trygga och välskötta.
Samverkar med entreprenörer och följer upp att arbeten blir utförda på rätt sätt.
Sköter löpande administration och har budgetansvar för bostadsunderhållet inom sitt bovärdsområde.
Är det här du?
Vi söker dig som brinner för service och att skapa goda relationer. Kanske har du tidigare erfarenhet från serviceyrken, fastighetsbranschen eller en roll där du dagligen mött människor. Vi ser gärna att du:
Är utåtriktad, kommunikativ och trivs i en social roll.
Har förmåga att skapa förtroende och bygga goda relationer.
Är lösningsorienterad och kan hantera olika situationer med lugn och professionalism.
Har en praktisk ådra – du behöver inte vara expert, men tycka det är kul (vi lär dig det du behöver kunna!)
Krav och meriter
Erfarenhet från en roll där kundkontakt och service varit centralt.
Erfarenhet från fastighetsbranschen, exempelvis som fastighetsskötare, husvärd eller i annat praktiskt arbete.
Flytande svenska och god engelska (ytterligare språk är meriterande).
B-körkort.
God datorvana.
Gymnasial utbildning.
Därför ska du välja AF Bostäder Hos oss får du ett meningsfullt jobb där du varje dag gör skillnad för Lunds studenter. Du blir en del av ett sammansvetsat team med en öppen och inkluderande kultur. Vi erbjuder:
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Goda möjligheter att utvecklas och lära dig nya färdigheter.
En trygg arbetsgivare som satsar långsiktigt på sina medarbetare.
För oss är det viktigt att du trivs och känner dig som en del av gemenskapen. Därför arrangerar vi regelbundet sociala personalaktiviteter – allt från gemensamma träningspass till frilufts- och temadagar. Vi tror att arbetsglädje, gemenskap och engagemang går hand i hand. Dessutom får du tillgång till förmåner som:
Kollektivavtal med trygga villkor
Flextid
Arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
Regelbundna hälsokontroller
Rikskort för förmånligare luncher
Låter det som en roll för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!
Medarbetarna berättar AF Bostäder är inte bara Sveriges bästa studentbostadsföretag – vi strävar också efter att vara en arbetsplats där våra medarbetare trivs, utvecklas och inspireras. I dessa filmer delas medarbetares tankar och upplevelser från jobbet som bovärd. De berättar om arbetsuppgifter, utmaningar och glädjeämnen från vardagen på AF Bostäder. Följ med och lär känna oss!
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Lund Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi avpublicerar annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6883368-2048784". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Tunavägen 39 (visa karta
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224 64 LUND Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9959862