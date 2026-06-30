Bovärd, Råslätt
Jobbet.se Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Jönköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Jönköping
2026-06-30
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Vätterhem söker en bovärd till förvaltningsområde Råslätt! Som medarbetare hos oss på Vätterhem får du vara med och skapa hållbara och trygga stadsdelar där alla känner trivsel, gemenskap och framtidstro.
Råslätts förvaltningsområde består idag av 56 medarbetare i olika yrkesroller. Vi söker en bovärd som ansvarar för både förebyggande och åtgärdande fastighetsskötsel inom sitt geografiska ansvarsområde.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Inre- och yttre fastighetsskötsel
Städning
Trädgårdsarbete
Kontakt med hyresgäster
Handläggning av felanmälan
Enklare reparationsarbeten
Förbesiktning och bovärdsbesiktning
Ronderingar, brand-, vatten- och lekplatstillsyn Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som bovärd har du slutfört en utbildning på gymnasienivå. Om du har en utbildning inriktad mot fastighetsskötsel är det en fördel. Vi ser att du har minst tre års yrkeslivserfarenhet från ett serviceinriktat arbete med daglig kundkontakt. Tidigare yrkeserfarenhet av fastighetsskötsel, grönyteskötsel, hantverksyrken (t.ex. snickare, elektriker eller VVS-montör) eller lokalvård är meriterande.
Det krävs att du har körkort för personbil för att ta dig runt på våra områden. Ett krav i tjänsten är att du är van vid att arbeta med dator och mobil som arbetsredskap. Du kommunicerar utan hinder på svenska, i både tal och skrift, med såväl kollegor som hyresgäster. Behärskar du även andra språk ser vi det som meriterande.
Din person:
Du bidrar till en positiv, inkluderande och respektfull arbetsmiljö genom att samarbeta, visa omtanke och hjälpa dina kollegor. Genom tydlig kommunikation och lösningsorienterat arbetssätt är du en del av att skapa en trygg och trivsam miljö för hyresgäster och kollegor. Du agerar ansvarsfullt, är en förebild och delar med dig av dina erfarenheter. Att aktivt lyssna på kollegor och ge och efterfråga feedback är en självklarhet för dig. Du är nyfiken och öppen för nya lärdomar, vågar ta initiativ till nya idéer och arbetssätt, lär av misstag, följer givna instruktioner och bidrar till verksamhetens utveckling.
Vi utgår från vår värdegrund LUTA; Långsiktighet, Utveckling, Trygghet och Ansvar, i allt vi gör. Som medarbetare hos oss är det viktigt att du aktivt arbetar utifrån dessa ledord.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig:
Hos oss får du ett varierande och självständigt arbete där du själv har stor möjlighet att påverka utformningen av din arbetsdag. Det är viktigt för oss att skapa de bästa förutsättningarna för din utveckling och trivsel genom ett nära ledarskap. Vid behov utbildar vi dig internt eller externt, samt ger dig de verktyg du behöver för att du ska lyckas i ditt arbete.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.vatterhem.se/om-vatterhem/karriar/bli-en-del-av-vatterhem/
Övrig information och ansökan:
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid, med start så snart som möjligt eller efter överenskommelse. Provanställning kan tillämpas.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta Förvaltare Adam Svenlin via adam.svenlin@vatterhem.se
eller 036-19 94 47.
Kollektivavtal finns med Fastighetsanställdas Förbund. Fackliga frågor besvaras av fackforbund.fastighets@vatterhem.se
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 9 augusti.
Då bemanningen är minskad under semesterperioden kan återkoppling komma att dröja. Kontaktpersonerna är inte tillgängliga hela sommaren på grund av semester.
OBS! Alla ansökningar ska skickas in via vårt rekryteringssystem. Vi har inte möjlighet att hantera de ansökningar som skickas in via mejl.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Slutförd gymnasieutbildning tillsammans med 3 års yrkeslivserfarenhet
God förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt på svenska i tal och skrift
Goda dator- och mobilkunskaper
B-körkort
Meriterande
Utbildning inriktad mot fastighetsskötsel
Tidigare yrkeserfarenhet av fastighetsskötsel, hantverksyrken (till exempel snickare, elektriker eller VVS-montör) eller lokalvård
Behärskar du även andra språk ser vi det som meriterande
Om arbetsgivaren - Vätterhem
Med engagemang och omtanke skapar vi hållbara och trygga stadsdelar där alla känner trivsel, gemenskap och framtidstro. Vätterhem äger, förvaltar och utvecklar moderna hem i Jönköpings kommun, med 9 045 lägenheter och cirka 260 verksamhetslokaler. Vi är Smålands största bostadsbolag med en omsättning på 793 miljoner kronor och över 87% nöjda hyresgäster.
Vår värdegrund "LUTA" – Långsiktighet, Utveckling, Trygghet och Ansvar – genomsyrar allt vi gör. Med en decentraliserad fastighetsskötsel och centraliserat huvudkontor, skapar vi delaktighet och effektivitet. Hos oss kan alla medarbetare påverka sitt arbete och företagets utveckling. Vi har olika roller men samma värde för bolaget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vätterhem Jobbnummer
9985147