Bovärd
Willhem AB (Publ) / Fastighetsskötarjobb / Karlstad Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlstad
2026-07-28
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Bovärd till Willhem Karlstad
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad på riktigt? Där du möter människor varje dag, arbetar praktiskt och tar ansvar för ditt område? Då kan rollen som bovärd hos Willhem vara helt rätt för dig.
Vi söker nu en engagerad och händig bovärd som vill bli en del av vårt sammansvetsade team i Karlstad.
Om rollen
Som bovärd är du Willhems ansikte utåt i vardagen. Du har koll på fastigheterna, möter hyresgästerna och ser till att fel och brister tas om hand snabbt och professionellt. Ditt arbete bidrar direkt till att människor trivs och känner sig trygga i sitt boende.
Hos oss får du ett självständigt och varierat arbete där du till stor del planerar din egen dag. Samtidigt är du aldrig ensam, du ingår i ett engagerat team med bovärdar, biträdande förvaltare och andra kollegor som stöttar varandra. Du rapporterar till förvaltaren.
Större delen av din arbetsdag är du ute i fastigheterna men vi ser också till att ses regelbundet på kontoret och bygga gemenskap i teamet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
skapa och vårda goda relationer med hyresgäster, entreprenörer och kollegor
utföra ronderingar enligt fastlagt schema
planera och genomföra reparationer samt löpande underhåll
hantera felanmälningar samt återkoppla till hyresgästen
beställa och följa upp fastighetsförnödenheter samt mindre entreprenadarbeten och ansvar för kostnader och fakturahantering kopplat till detta
utföra tillsyn av ventilations-, värme- och elsystem
vid behov bistå med besiktningar av lägenheter
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs med ett kundnära arbete. Du gillar ansvar, tar egna initiativ och har ett genuint intresse för människor och service.
Du har:
minst gymnasieutbildning, gärna med påbyggnad inom teknik eller fastighet
erfarenhet inom några av områdena VVS, bygg, el, systematiskt brandskyddsarbete, lägenhetsbesiktning eller rondering
erfarenhet av kundnära fastighetsarbete
goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
god digital vana
B-körkort
Som person är du strukturerad, pålitlig och flexibel. Du arbetar lika bra självständigt som tillsammans med andra och bidrar gärna med idéer för hur vi kan utveckla arbetssätt och området.
Därför ska du välja Willhem
Hos Willhem blir du en del av ett stabilt och långsiktigt bostadsbolag med en kultur som präglas av engagemang, prestigelöshet och samarbete.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra och utvecklas, därför erbjuder vi bland annat:
• ett kunnigt team som ger dig en trygg start
• möjlighet till kompetensutveckling
• friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag
• regelbundna trivselaktiviteter
Hos Willhem arbetar du i en organisation där ditt bidrag gör skillnad – för både husen vi förvaltar och människorna som bor i dem.Publiceringsdatum2026-07-28Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via jobb.willhem.se senast den 16 augusti. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att mejla info.karlstad@willhem.se
. På grund av semestrar kan frågor besvaras från den 3e augusti.
Innan erbjudande om anställning genomförs en bakgrundskontroll innehållande rättslig och ekonomisk bakgrund.
På Willhem jobbar vi för att både hus och människor ska må bra. Som ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige är vår vision att skapa hyresbostäder där människor trivs och kan känna sig stolta över sitt boende. Huvudkontoret ligger i Göteborg, vi finns på 13 tillväxtorter och ca 300 personer arbetar idag hos Willhem.
Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till ca 61 miljarder och ägare är Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på story.willhem.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willhem AB (publ)
(org.nr 556797-1295), https://jobb.willhem.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Willhem Karlstad Jobbnummer
10013869