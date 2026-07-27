Bovärd
Willhem AB (Publ) / Fastighetsskötarjobb / Skövde Visa alla fastighetsskötarjobb i Skövde
2026-07-27
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Bovärd till Willhem Skövde
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad – på riktigt? Där du kombinerar praktiskt fastighetsarbete med ett större administrativt ansvar och får möjlighet att följa lägenheter genom hela uthyrningsprocessen? Då kan rollen som bovärd med ansvar för lägenhetsbesiktningar hos Willhem i Skövde vara helt rätt för dig.
Vi söker nu en engagerad och strukturerad bovärd som vill bli en del av vårt team i Skövde.
I Skövde förvaltar Willhem drygt 800 lägenheter i flera områden, bland annat Storegården, Kilbacken och Eriksdal. Vi utgår från våra lokaler på Storegården och arbetar nära varandra för att skapa trivsamma och välskötta boendemiljöer.
Om rollen
Som bovärd är du en viktig kontaktperson för våra hyresgäster och en nyckelspelare i den dagliga förvaltningen av våra fastigheter. Rollen kombinerar traditionellt bovärdsarbete med ett utökat ansvar för lägenhetsbesiktningar och tillhörande administration.
Förutom fastighetsarbete kommer du tillsammans med biträdande förvaltare att arbeta med hela processen kring lägenhetsomsättning – från förbesiktning och avflyttningsbesiktning till uppföljning av åtgärder, beställningar och dokumentation. Rollen innebär därför ett större administrativt ansvar än en traditionell bovärdstjänst, samtidigt som du fortsatt arbetar nära våra fastigheter, hyresgäster och entreprenörer.
Större delen av din arbetsdag är du ute i våra fastigheter, men vi ser också till att ses regelbundet på kontoret och är måna om att skapa trivsel, samarbete och delaktighet. Du får ett stort eget ansvar och blir en nyckelperson i arbetet med att leverera hög kvalitet till våra hyresgäster.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Skapa och vårda goda relationer med hyresgäster, entreprenörer och kollegor
Hantera serviceanmälningar, klagomål och reklamationer samt återkoppla till hyresgästen
Arbeta med hela processen kring lägenhetsbesiktningar, inklusive planering, genomförande, dokumentation och uppföljning
Scanning av lägenheter inför digitala visningar vid uthyrning
Hantera administration kopplad till uthyrning
Utföra systematisk rondering enligt fastlagt schema
Planera och genomföra enklare reparationer samt löpande underhåll
Beställa och följa upp mindre entreprenadarbeten
Utföra tillsyn av ventilations-, värme- och elsystem
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att kombinera praktiskt arbete med struktur och administration. Du har ett gott öga för detaljer, arbetar metodiskt och tar ansvar för att uppgifter slutförs med hög kvalitet. Samtidigt tycker du om kontakten med människor och förstår vikten av god service.
Du har:
Minst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot fastighet, teknik eller bygg
Erfarenhet av lägenhetsbesiktningar, fastighetsförvaltning eller liknande arbete
Erfarenhet av kundnära fastighetsarbete samt god praktisk och teknisk förståelse
God administrativ förmåga och vana att dokumentera och följa upp ärenden
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God digital vana
B-körkort
Som person är du strukturerad, självgående och ansvarstagande. Du har förmåga att planera och driva flera processer parallellt samtidigt som du behåller fokus på kvalitet och kundupplevelse. Du samarbetar väl med andra och bidrar gärna till att utveckla arbetssätt och rutiner.
Willhem erbjuder
Hos Willhem välkomnas du till ett stabilt och långsiktigt bostadsbolag med en företagskultur som präglas av framåtanda, prestigelöshet och kollegor som månar om varandra. Vårt kunniga team i Skövde kommer att ge dig en trygg start och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll.
Vi erbjuder bland annat kompetensutveckling, friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och regelbundna trivselaktiviteter.
Hos Willhem arbetar du i en organisation där ditt bidrag gör skillnad – för både husen vi förvaltar och människorna som bor i dem.Publiceringsdatum2026-07-27Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via jobb.willhem.se senast den 16 augusti. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att mejla till info.skovde@willhem.se
. På grund av semestrar kan återkoppling dröja längre än vanligt.
Innan erbjudande om anställning genomförs en bakgrundskontroll innehållande rättslig och ekonomisk bakgrund.
På Willhem jobbar vi för att både hus och människor ska må bra. Som ett av de ledande bostadsbolagen i Sverige är vår vision att skapa hyresbostäder där människor trivs och kan känna sig stolta över sitt boende. Huvudkontoret ligger i Göteborg och cirka 300 personer arbetar idag hos Willhem. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår till cirka 61 miljarder kronor och ägare är Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer om oss, vår historia och våra värderingar på story.willhem.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Willhem AB (publ)
(org.nr 556797-1295), https://jobb.willhem.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Willhem Skövde Jobbnummer
10013451