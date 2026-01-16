Bovärd - Hyresgästnära förvaltning
Tycker du om att jobba med varierande och omväxlande arbetsuppgifter? Trivs du med att styra din arbetsdag under eget ansvar? I sådana fall finns kanske ditt nästa jobb hos oss!
HSB Uppsala är en av Sveriges 23 regionala HSB-föreningar och vårt verksamhetsområde omfattar Uppsala län. Vi ägs av våra drygt 23 000 medlemmar och vårt uppdrag är att tillsammans skapa det goda, hållbara boendet. Vårt tjänsteerbjudande är brett och innefattar nyproducerade bostadsrätter, hyresrätter, bosparande och medlemskap för bostadsrättsföreningar och individuella medlemmar. Vi erbjuder heltäckande fastighetsförvaltning och bland våra kunder finns bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter, kommersiella lokaler samt privata fastighetsägare.
Är du driven och tycker om att arbeta varierat med mycket eget ansvar? Brinner du för att alltid ge förstklassig service, göra det lilla extra och sätta kunden i fokus? Då kan den här tjänsten vara helt rätt för dig.
Den här tjänsten passar dig som:
Är händig och lösningsorienterad
Tycker om att ge service av högsta kvalitet
Trivs med många kontaktytor och ett socialt arbete
Ansvar och arbetsuppgifter
Hos HSB står hyresgästerna och fastigheterna alltid i centrum. Som bovärd kommer du att arbeta brett och varierat med bland annat:
Rondering av fastigheter, teknikutrymmen och miljörum
Genomförande av enklare reparationer
Kontakt med hyresgäster kring felanmälan, planering av åtgärder samt återkoppling
Service- och driftrelaterade ärenden gentemot både fastigheter och hyresgäster.
Planering och genomförande av lägenhetsvisningar, städbesiktningar och introduktion av nyinflyttade hyresgäster
Ansvar för att omflyttningar sker smidigt, med t.ex. namnbyten och visningar av tvättstugor och soprum
Vi söker dig som är prestigelös, kommunikativ, driven och handlingskraftig. Du är en utåtriktad lagspelare som trivs med en variation av arbetsuppgifter, från litet till stort och enkelt till komplext. Du van att arbeta självständigt och har förmågan att prioritera och fatta beslut. Som bovärd är det väldigt viktigt att du brinner för kundnöjdhet och gör det lilla extra för att få hyresgästerna att trivas så bra som möjligt.
Vidare krävs:
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God datorvana
B-körkort och tillgång till egen bilDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en händig, social och kommunikativ problemlösare. Du kommer att vara hyresgästens primära kontaktperson, vilket ställer krav på du bemöter människor på ett professionellt och tryggt sätt med serviceanda.
Som bovärd är du HSBs ansiktet utåt mot hyresgästerna och därför är det av stor vikt att du arbetar kundorienterat och strävar efter att fastigheterna upprätthåller en hög och välvårdad standard.
Vad HSB erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med varierande arbetsuppgifter, frihet under ansvar, god gemenskap och trevliga kollegor. Som anställd hos oss får du möjlighet att utnyttja ett flertal friskvårdserbjudanden och personalfördelar. Vi är stolta över att många väljer att stanna hos oss länge och hoppas att du blir en i vårt gäng!
HSB strävar hela tiden efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats, och det blir vi när medarbetarna utvecklas. Hos HSB är det du som påverkar din utveckling. Med den rätta ambitionen och stark drivkraft är en anställning inom HSB en bra investering i din karriär. Organisationen präglas av kärnvärderingarna Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan och beslutsvägarna är korta, vilket innebär att du ges goda möjligheter att påverka. Du får också stor frihet under ansvar i arbetet och HSB försöker alltid - så långt det är möjligt - att hjälpa dig att skapa balans i tillvaron mellan jobb och fritid. Genom att bidra till organisationens framgång kommer dina insatser att värdesättas. Möjligheterna finns hos HSB.
Mer om tjänsten
Tjänsten är en heltidstjänst hos HSB Uppsala. Arbetet utförs främst på våra fastigheter i Enköping men kan även ske i Uppsala. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Så ansöker du
