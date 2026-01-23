Bostadsbolaget söker en fastighetsingenjör
Göteborgs kommun / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-01-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-23Beskrivning
Vi söker dig som vill arbeta med utvecklingen av ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbestånd.
Bostadsbolaget har ett rikt fastighetsutbud med olika typer av fastighetsarkitektur och tekniska lösningar.
Nu söker vi en fastighetsingenjör till distrikt Öster. Distriktet Öster omfattar ett varierat utbud av fastigheter och innebär arbete med både äldre och nyare byggnader. Arbetsgruppen består av fyra fastighetsförvaltare som är områdesansvariga för sina respektive områden, två tekniska förvaltare samt en förvaltningskoordinator. I rollen som fastighetsingenjör kommer du att samarbeta frekvent med dina kollegor i samma roll i de andra två distrikten för att säkerställa effektivt och enhetligt arbete över hela fastighetsbeståndet.Dina arbetsuppgifter
Som fastighetsingenjör kommer ditt fokus ligga på att driva mindre kundnära och förebyggande projekt genom avrop på befintliga ramavtal, rollen är inriktad på ett operativt och genomförandenära uppdrag. Du kommer ha ett nära samarbete med förvaltaren i respektive område samt utifrån behov vara ett stöd till andra funktioner i organisationen i genomförandet av mindre tekniska åtgärder och projekt.
I rollen som fastighetsingenjör kommer du bland annat att:
- Initiera, planera och genomföra mindre kundnära och förebyggande projekt.
- Säkerställa effektiv användning av befintliga ramavtal.
- Samverka nära med förvaltare för att fånga upp, bedöma och prioritera underhållsbehov i mindre omfattning.
- Samverka med andra relevanta funktioner i organisationen för att omsätta identifierade behov till genomförbara projekt.
- Bygga, uppdatera och förvalta en levande projektportfölj för distriktet.
- Följa upp genomförda projekt och bidra till kontinuerlig utveckling av arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en teknisk utbildning inom fastighetsteknik, byggteknik, VVS, energi eller motsvarande. Vi ser att du har minst tre års erfarenhet av tekniskt arbete inom fastighetsförvaltning. Du har erfarenhet av att driva flera parallella projekt samt har vana att arbeta med entreprenörer via ramavtal. Du har förståelse och erfarenhet av ekonomisk uppföljning av projekt samt erfarenhet av arbete i fastighetssystem och digital dokumentation.
Som person är du samarbetsinriktad, arbetar väl tillsammans med andra och bidrar aktivt till gemensamma lösningar. Vi ser också att du har god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultat. I denna roll är det viktigt att du är driven, att du tar initiativ och driver arbetet framåt med fokus på genomförande och resultat.
Vi tar endast emot ansökningar via vår webb och rekryteringsportal. Du ansöker via länken i annonsen. Om företaget
Bostadsbolaget har cirka 25 000 hyresrätter fördelade över Göteborgs alla stadsdelar. Det gör oss till en av Göteborgs största hyresvärdar och en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen.
Vi är cirka 400 personer som jobbar på Bostadsbolaget. De flesta arbetar ute i våra bostadsområden närmast våra hyresgäster, medan andra jobbar centralt i någon av våra stödfunktioner. Hos oss finns fler än 20 olika yrken representerade, men oavsett yrkesroll arbetar vi alla mot samma mål - att skapa goda och trygga boendemiljöer tillsammans med runt 50 000 hyresgäster och våra andra samarbetspartners.
Vår verksamhet präglas av hållbarhet, socialt ansvarstagande och ett stort kundfokus. Vi arbetar aktivt med våra värderingar och vill att våra medarbetare ska tycka det är roligt att gå till jobbet. Bostadsbolaget ingår i Framtidenkoncernen som är en del av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar stad, öppen för världen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/278". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stads Bostads AB Kontakt
Tarik Viteskic Tarik.Viteskic@bostadsbolaget.se 031-7315321 Jobbnummer
9700172