Bosocial samordnare för konsultuppdrag
Fasticon Kompetens AB / Fastighetsskötarjobb / Malmö Visa alla fastighetsskötarjobb i Malmö
2025-10-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fasticon Kompetens AB i Malmö
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
, Skurup
eller i hela Sverige
Bosocial samordnare för konsultuppdrag
För kunds räkning söker vi en erfaren konsult som kan stärka förvaltningen genom att ta ansvar för bosociala frågor. Uppdraget handlar om att skapa tydlighet, struktur och framdrift i ärenden som berör hyresgästers trygghet, trivsel och sociala situation.
Uppdraget är på heltid och löper under ett halvår med möjlighet till förlängning, start omgående. Du utgår från Malmö, resor inom Skåne förekommer.
Uppdragsbeskrivning
Som bosocial samordnare blir du en central länk mellan förvaltning, hyresgäster och externa aktörer. Du driver ärenden självständigt, men arbetar också nära lokala team och fungerar som stöd i komplexa situationer. Du ansvarar för att hantera och följa upp bosociala ärenden såsom:
Störningar i boendemiljön.
Obetalda hyror och relaterade ärenden.
Bristande skötsel av bostad.
Misstänkt olovlig andrahandsuthyrning.
Genomförande av hembesök och dokumentation.
Kontakt med myndigheter och samarbetspartners.
Kvalificerat stöd till kollegor i bosociala frågor.Publiceringsdatum2025-10-02Bakgrund
Vi letar efter dig som har erfarenhet från bosocialt arbete, eller närliggande områden såsom hyresjuridik, socialförvaltning eller störningshantering kopplat till boendemiljö. Du är van vid att arbeta lösningsorienterat, kan fatta beslut även i känsliga situationer och har en trygg, professionell framtoning. Förmågan att bygga samarbete med både hyresgäster och myndigheter är avgörande.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av ovan arbetsuppgifter.
Erfarenhet av vanvårdsärenden.
Tidigare samarbete med fastighetsförvaltning eller kommun.
Förståelse för hyreslagstiftning.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Zara Elenmo på zara.elenmo@fasticon.se
eller 076-632 33 56.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.Läs mer på www.fasticon.se
och sök lediga jobb på www.fasticon.se/lediga-jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fasticon Kompetens AB
(org.nr 556739-2476) Kontakt
Zara Elenmo zara.elenmo@fasticon.se Jobbnummer
9537722