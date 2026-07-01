Bosocial handläggare
Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag / Fastighetsskötarjobb / Eskilstuna Visa alla fastighetsskötarjobb i Eskilstuna
2026-07-01
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag i Eskilstuna
Vill du arbeta med frågor som gör skillnad för människors vardag och bidra till trygga och hållbara boendemiljöer? Nu söker vi en bosocial handläggare som vill vara med och utveckla vårt arbete inom social hållbarhet, boendefrågor och juridik.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
I rollen arbetar du med komplexa boendesociala ärenden där du kombinerar ett professionellt bemötande med struktur, samverkan och juridisk förståelse. Du handlägger bland annat störningsärenden, obetalda hyror, sanitära ärenden och utredningar kopplade till felaktig folkbokföring eller misstänkta bidragsbrott. Du företräder i hyresnämnden och ger stöd till våra fastighetsvärdar i sociala och juridiska frågor som uppstår i det dagliga arbetet.
En viktig del av uppdraget är att samverka med kommun, socialtjänst, myndigheter och andra fastighetsägare för att hitta hållbara lösningar för både individen och boendemiljön. Rollen innebär också ett processledande ansvar där du samordnar, utvecklar och följer upp arbetet med störningsärenden för att säkerställa ett effektivt och rättssäkert arbetssätt i hela organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom exempelvis juridik, sociologi, pedagogik eller annat relevant område, alternativt motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, är van att hantera dokumentation och kan sätta dig in i, tolka och tillämpa lagstiftning. Erfarenhet av arbete med socialt utsatta grupper, bostadsfrågor eller processledning är meriterande. B-körkort är ett krav.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg och kommunikativ med god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du arbetar strukturerat och självständigt samtidigt som du samarbetar väl med andra. Du är utvecklingsinriktad och ser möjligheter att förbättra arbetssätt och processer för att skapa ännu bättre resultat. Du har ett strategiskt förhållningssätt och förmåga att se helheten, samtidigt som du kan omsätta mål och riktlinjer i praktiskt arbete. Vi värdesätter också ett affärsmässigt perspektiv där du kan balansera socialt ansvar med verksamhetens uppdrag och långsiktiga mål.
Digital kompetens är en naturlig del av arbetet. Du känner dig bekväm med digitala verktyg och system och ser möjligheterna med ny teknik för att effektivisera arbetssätt och utveckla verksamheten.
Hos oss får du en varierad och meningsfull roll där du bidrar till ökad trygghet för våra hyresgäster och utvecklingen av framtidens hållbara boendemiljöer.
Med en tredjedel av hyresmarknaden och hundratals medarbetare är Kfast Eskilstunas ledande, samhällsbyggande fastighetsbolag. Vi hyr ut och förvaltar, utvecklar och bygger fastigheter – och tar hand om allt från bostäder, förskolor, grundskolor till vård- och omsorgsboenden, idrottsanläggningar och affärslokaler. Kfast är en stolt del av Eskilstuna kommunkoncern. Tillsammans utvecklar vi Eskilstuna så att livet får plats och platser får liv.
Eskilstuna Kommunfastigheter AB - Läs mer på Kfast.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag
(org.nr 556499-5909), https://www.kfast.se/
Munktellstorget 2 (visa karta
)
633 43 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Affärsområde Bostad Kontakt
Semester v.28-31
Johanna Eriksson johanna.eriksson14@eskilstuna.se 016-7101058 Jobbnummer
9987849