Bosamordnare insatser äldre

Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Enheten insatser äldre ansvarar för personer över 65 år som har behov av vård- och omsorgsinsatser från kommunen.
Beslut fattas utifrån socialtjänstlagen och verkställs av utförare i både extern- och egen regi.
Arbetsgruppen består av handläggare insatser äldre, handläggare bostadsanpassningsbidrag, avgiftshandläggare, gruppledare och enhetschef. Medarbetare på enheten drivs av viljan att utvecklas för att möta framtidens utmaningar och krav. Vi har väl etablerad samverkan med andra huvudmän och utförare vilket är en förutsättning för att säkerställa kvalitén på äldreomsorgen.
Ditt uppdrag
Vi söker en bosamordnare som inspireras av förändringsarbete och som vill vara aktivt delaktig i utvecklingen av äldreomsorgen i Värmdö kommun. Uppdraget kräver kännedom om gällande lagstiftning och riktlinjer inom äldreomsorg samt kunskap om hur behov utifrån sjukdomsdiagnos och symtom kan tillgodoses inom särskilt boende.
Bosamordnarens huvuduppdrag är att placera personer med beslut om särskilt boende, korttidsvård eller växelvård utifrån gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer.
I dialog med individen, handläggare och anhöriga, och genom samverkan med utföraren, ska bosamordnaren skapa goda förutsättningar för placeringen.
Tillsammans med enhetschef är bosamordnaren delaktig i framtagande av prognoser och uppföljningar gällande volymer och kostnader för enhetens köp av boendeplatser.
Din erfarenhet
- Du behöver ha minst tre års högskoleutbildning inom socialt arbete, vård- och omsorg eller annan relevant inriktning.
- Erfarenhet av myndighetsutövning.
- God kommunikativ förmåga i tal och skrift samt hög digital kompetens.
Meriterande.
- Erfarenhet av liknande uppdrag i vilket avtalsskrivning och upphandling varit en del.
- Erfarenhet av utredning och uppföljning enligt metoden IBIC.
Dina personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Ekonomisk medvetenhet
Strukturerad
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
