Borrare till Väst och Syd Sverige!
2026-01-09
På Uppländska Berg får du vara med och spränga, borra, spräcka & såga eller på annat sätt losshålla och förstärka berg med fokus på miljö, kvalitet, effektivitet & säkerhet i komplexa projekt och miljöer för våra kunder inom byggsektorn, infrastruktur & bergtäkter.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet utav borrning i bergtäkter och entreprenadjobb, samt finner dessa typer utav jobb intressant. Arbetet ställer krav på noggrannhet, planering samt samarbete med kollegor och andra aktörer på våra arbetsplatser. Du har ett högt säkerhetstänk, är van att jobba efter tidplaner och jobba under ett delegerande ledarskap där du får ta stort eget ansvar. Vilket innefattar att vara självgående och lösningsorienterad.
Krav för rollen:
B-körkort.
Erfarenhet från borrning i bergtäkter och entreprenad jobb
Mediterande:
Mediterande med Borrkort.
Om rollen
Som bergarbetare med inriktning borrare kommer du att borra med hytt eller radiorigg på våra bergtäkter och entreprenadjobb i södra Sverige främst i smålandstrakten. Du bör vara flexibel med att ligga borta på jobb i veckorna. Andra typer av bergarbeten och andra områden i Sverige kan förekomma då vi på Uppländska Berg samarbetar för helheten ute på våra projekt.
Vi erbjuder
Hos Uppländska Berg kommer du till en platt organisation där alla får möjlighet att komma till tals. Här får du stor frihet under ansvar och du sätter endast själv dina begränsningar för din utveckling. Vår väst och syd organisation är dessutom under fortsatt uppbyggnad så här finns möjlighet att vara med och utveckla våra arbetssätt. Uppländska berg är ISO-certifierade inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.
Utvecklings- och utbildningsmöjligheter i linje med önskemål och branchkrav.
Kollektivavtal med SEKO Maskinföraravtalet, arbetstidsförkortning, kollektivavtalsenliga försäkringar inklusive tjänstepension.
Till din fritid erbjuder vi friskvårdsbidrag, rabatterade priser på olika hotell i landet och luncher.
Regelbunda hälsokontroller hos företagshälsa.
Ansökan
Tjänsten är heltid, med arbete över hela södra Sverige. Vi tillhandahåller företagsbil och anställningen inleds med 6 månaders provanställning med avsikt att sedan fortsätta med tillsvidareanställning. Vid frågor om tjänsten kontakta: Jill Bernhardssonjill.bernhardsson@upplandskaberg.se
070-349 75 14KMA & HR
Martin Broberg martin.broberg@upplandskaberg.se
076-761 14 63Arbetschef Väst & Syd
Vi går löpande igenom ansökningarna, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Slutkandidater kommer genomgå en säkerhetsprövning, inklusive belastningsregister.
Om oss
Uppländska Berg arbetar med losshållning och förstärkning av berg över hela Sverige. Våra 100 medarbetare har spetskompetens inom allt från vajersågning till undervattenssprängning. Vi anlitas för projekt med stor variation, till exempel byggen av vindkraftparker, infrastruktur projektet och komplexa bergarbeten i utmanande miljöer.
2017 förvärvades Uppländska Berg av Bellman Group. Vi har kontor och verkstad i Norrtälje och lokala kontor i Söderhamn och Göteborg, men vi arbetar över hela landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppländska Bergborrnings AB
(org.nr 556213-1556), https://jobb.upplandskaberg.se
Abborrvägen 14
761 41 NORRTÄLJE Körkort
