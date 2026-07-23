Börja din karriär hos DSV i Värnamo
K-Bemanning AB / Kundservicejobb / Värnamo Visa alla kundservicejobb i Värnamo
2026-07-23
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos K-Bemanning AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Börja din karriär hos DSV – vi söker dig som gillar service!
Är du en person som tycker om att hjälpa andra, gillar ordning och reda och vill utvecklas i arbetslivet? Då kan det här vara jobbet för dig.
Just nu söker vi på K-Bemanning en kundservicemedarbetare/transportkoordinator till DSV i Värnamo – ett av världens ledande företag inom transport och logistik. Här får du möjligheten att bli en del av en internationell verksamhet där samarbete, service och utveckling står i fokus.
Om DSV
DSV är ett av världens största transport- och logistikföretag med verksamhet i över 80 länder. Varje dag ser de till att människor och företag får sina leveranser dit de ska – snabbt, smidigt och säkert.
På anläggningen i Värnamo blir du en del av ett engagerat team där man hjälper varandra, arbetar nära tillsammans och alltid strävar efter att ge kunderna bästa möjliga service. Här får du chansen att utvecklas i en modern och internationell arbetsmiljö där ditt engagemang gör skillnad.Publiceringsdatum2026-07-23Om tjänsten
Som kundservicemedarbetare/transportkoordinator har du en viktig roll i den dagliga verksamheten. Du är en av de personer som kunder och kollegor vänder sig till när de behöver hjälp, information eller en lösning.
Arbetsdagarna är varierande och tempot kan stundtals vara högt, men du har alltid kollegor omkring dig som arbetar mot samma mål.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Vara första kontakt för kunder och interna kollegor via telefon och mejl.
Besvara frågor kring transporter och leveranser.
Hantera bokningar och administrativa uppgifter.
Följa upp ärenden och hitta lösningar.
Samarbeta med flera olika funktioner inom verksamheten.
Arbeta i olika affärs- och transportsystem.
Vem är du?
Vi söker framför allt dig som har rätt inställning och en vilja att utvecklas. Har du erfarenhet från service är det ett plus, men det viktigaste är att du är nyfiken, ansvarstagande och tycker om att hjälpa andra.
Vi tror också att du:
Har lätt för att samarbeta med andra.
Trivs i en vardag där tempot varierar.
Är strukturerad och gillar att skapa ordning.
Har god datorvana.
Talar och skriver svenska obehindrat och kan kommunicera på engelska.
Tidigare erfarenhet från logistik eller liknande arbetsuppgifter är meriterande, men inget krav.
Därför ska du söka via K-Bemanning
För oss handlar rekrytering om människor. Vi vill lära känna dig som person och hjälpa dig att hitta en arbetsplats där du kommer att trivas och utvecklas.
Under hela rekryteringsprocessen har du en personlig kontakt hos oss. Vi finns med från första samtalet till din första arbetsdag och gör vårt bästa för att du ska känna dig trygg genom hela processen.Så ansöker du
Känner du att det här låter som ett jobb för dig? Vänta inte med din ansökan – vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Kontakta Julia Lundgren Tel 070-1992687 alt Julia@k-bemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare K-Bemanning AB
(org.nr 556664-6625)
Speditörvägen 3 (visa karta
)
331 53 VÄRNAMO Arbetsplats
DSV Road AB Jobbnummer
10010039