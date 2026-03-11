Boreal Sverige söker en lönespecialist
Boreal Sverige AB / Administratörsjobb / Skellefteå Visa alla administratörsjobb i Skellefteå
2026-03-11
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boreal Sverige AB i Skellefteå
, Norsjö
, Umeå
, Lycksele
, Malå
eller i hela Sverige
Boreal Sverige är ett företag i stark tillväxt. Vi söker en lönespecialist som vill vara med på denna resa tillsammans med oss! Boreal erbjuder dig en varierad vardag på ett företag i utveckling.
OM FÖRETAGET
Boreal Sverige utför serviceresor, linje- och beställningstrafik samt skoltransporter. Vårt huvudkontor är i Skellefteå och vår målsättning är att forma morgondagens mobilitetslösningar. Vi är en del av Boreal koncernen som bedriver verksamhet inom buss, spårvagn, höghastighetspassagerarfärjor och bilfärjor.
Läs mer: www.boreal.se
DINA ARBETSUPPGIFTER
Som lönespecialist kommer du att arbeta nära ekonomiavdelningen och HR men kanske främst våra avdelningschefer gällande tidrapportering, löneberedning och avtalsfrågor kopplat till lön.
Huvudsakliga arbetsuppgifter som ingår i arbetet:
• Löpande lönearbete
• Rapportering av personalrelaterade skatter och avgifter
• Reseräkning och utlägg
• Avstämning av löneskulder
• Rapportering till Fora och Collectum
• Säkerställa att lönerna upprättas enligt befintliga regelverk
• Analytiska utredningar och rapporter
• Stöd till ekonomiavdelningen i det löpande arbetet
• Stöd till avdelningschefer i frågor som rör anställningsavtal, rörliga lönedelar, rapportering till Försäkringskassan mm.
DIN BAKGRUND/DINA EGENSKAPER
Du har har läst en eftergymnasial utbildning till lönespecialist/lönekonsult eller annan likvärdig utbildning och har minst 2-3 års arbetslivserfarenhet inom området, där du har hanterat lön för ett större eller medelstort bolag. Du är van att arbeta digitalt och har god erfarenhet av att arbeta i ett personal- och lönesystem. Har du kunskaper av buss- och taxiavtalet så ser vi det som meriterande.
Som person är du både ansvarstagande och lösningsorienterad vilket gör att du kan arbeta självständigt inom rammen för ditt arbete. Du har god samarbetsförmåga, har lätt för att kommunicera och trivs i kontakten med andra. Du är analytisk och har en vilja att förstå verksamheten i sin helhet i en organisation som befinner sig i tillväxt och förändring, där du ansvarar för att utveckla rutiner och processer inom ditt område
Noggrannhet och ett systematiskt arbetssätt är en självklarhet för att du ska lyckas i rollen.
Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift .
INFORMATION OCH KONTAKT
Sista dag att ansöka är 2026-03-29, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Omfattning: Heltid
Placeringsort: Skellefteå alt. Umeå
Ansök via vår hemsida: https://boreal.se/lediga-tjanster/
Information om tjänsten lämnas av:
HR-chef Ellen Berg, 0910-21 11 55 alt. ellen.berg@boreal.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boreal Sverige AB
(org.nr 559267-3395), https://boreal.se/ Kontakt
HR-chef
Ellen Berg ellen.berg@boreal.se 070-3498390 Jobbnummer
9789356