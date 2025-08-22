Borås: Jobba extra på lager
2025-08-22
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Är du på jakt efter ett flexibelt extrajobb vid sidan av studier eller annan sysselsättning på minst 50 %?
Oavsett om du pluggar, arbetar deltid, driver eget eller satsar på idrott kan det här vara ett utmärkt jobb för dig.
Vi söker dig som är positiv, engagerad och inte rädd för att hugga i där det behövs. Rollen innebär varierande arbetsuppgifter inom lager, vilket ställer krav på flexibilitet, noggrannhet och en stark arbetsmoral. Har du truckkort eller tidigare erfarenhet av lagerarbete är det meriterande - men viktigast är din inställning och viljan att göra ett bra jobb.
Vi ser gärna att du:
Kan arbeta 2-4 vardagar i veckan
Har möjlighet att jobba måndag till fredag, både dag- och kvällspass
• ? Placeringsort: Borås
Anställningsform: Timanställning vid behov
Start: Enligt överenskommelseProfil
Meriterande kvalifikationer för tjänsten:
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift - du behöver kunna ta till dig säkerhetsföreskrifter, instruktioner och genomgångar.
En huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, exempelvis studier, deltidsarbete eller eget företag (timanställning räknas inte). Vänligen bifoga intyg, som studieintyg eller anställningsbevis, med din ansökan.
Tidigare erfarenhet av lager- eller logistikarbete.
Giltigt truckkort A1-4 och B1-4
Känner du igen dig?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt engagerade team - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4738". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Frida Stenlund frida.stenlund@posti.com Jobbnummer
9472456