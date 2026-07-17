Bor du i en Bostadsrättsförening och är händig?
Fria Mäklare Sverige AB / Fastighetsskötarjobb / Karlskrona Visa alla fastighetsskötarjobb i Karlskrona
2026-07-17
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eller i hela Sverige
Är du den händiga grannen?
Då kan du vara den vi söker.
Vi bygger framtidens fastighetsskötare.
Är du den som familj, vänner eller grannar brukar fråga när något behöver fixas?
Kanske byter du en glödlampa, justerar en kökslucka, rensar ett avlopp eller hjälper någon att sätta upp en tavla.
Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Vi söker inte bara utbildade hantverkare. Vi söker människor som tycker om att hjälpa andra och som trivs med praktiska uppgifter.
Utbildning och erfarenhet är meriterande, men inget krav.
Många av våra uppdrag handlar om enkla vardagssysslor där det viktigaste är att du är pålitlig, serviceinriktad och vill göra skillnad för andra.
Om uppdraget
Vi bygger ett lokalt nätverk av fastighetsskötare som hjälper boende med både traditionell fastighetsskötsel och vardagliga projekt i hemmet.
Exempel på uppdrag
Byta glödlampor
Justera en kökslucka eller dörr
Rensa ett enklare avlopp
Byta batteri i brandvarnare
Sätta upp en tavla eller gardinstång
Montera en mindre hylla eller möbel
Hjälpa till att bära eller köra saker till återvinningen
Göra enkel tillsyn när någon är bortrest
Uppdragen varierar och anpassas efter vad du kan och känner dig trygg med. Du behöver inte kunna allt.
Vem är du?
Vi tror att du..
tycker om att hjälpa människor
är praktisk och lösningsorienterad
är pålitlig och tar ansvar
trivs med att möta människor
bor i eller nära en bostadsrättsförening i Karlskrona
Erfarenhet av fastighetsskötsel, service, montering eller liknande är meriterande, men inget krav. Vi värdesätter framför allt din inställning och vilja att hjälpa andra.
Vi erbjuder
Flexibla uppdrag
Möjlighet att arbeta nära där du bor
Ett växande lokalt nätverk
Om Min Fastighetsskötare
Vi bygger ett lokalt nätverk där boende enkelt kan få hjälp med både små och stora saker i hemmet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: hej@minfastighetsskotare.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fria Mäklare Sverige AB
(org.nr 559369-4085)
Alamedan 9c (visa karta
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371 30 KARLSKRONA Arbetsplats
Min Fastighetsskötare Jobbnummer
10005002