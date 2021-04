Bondstorp skola söker lärare till årskurs F-3 - Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen - Grundskolelärarjobb i Vaggeryd

Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskolelärarjobb / Vaggeryd2021-04-09Vi söker nu en lärare till Bondstorp skola som är en F-3 enhet med ca 15 elever till hösten. Skolhuset delar vi med förskolan och den härliga gården har vi tillsammans. Vi har naturen inpå knuten och förlägger stor del av vår verksamhet utomhus. Bondstorp skola är precis nyrenoverad och tillbyggd och erbjuder en inbjudande och härlig lärmiljö.Barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde omfattar förskolor, grundskolor samt Fenix kultur och kunskapscentrum som innefattar gymnasium, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vi arbetar målinriktat för att ge varje barn och elev kunskap och framtidstro som kan följa dem genom livet.2021-04-09Här på denna lilla enhet ges du möjlighet att forma verksamheten tillsammans med dina kollegor. Ditt uppdrag är att stimulera elevernas utveckling och lärande. Du ska arbeta för att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.Alla verksamheterna på Bondstorps skola arbetar för att barnen ska nå våra nationella mål och vi har det entreprenöriella lärandet i fokus.Du har ett nära samarbete med vår fritidspedagog. Du ingår också i ämnesnätverk med övriga klasslärare i kommunen, där vi har gemensam kompetensutveckling.Du som söker ska vara legitimerad lärare för de yngre åldrarna.Du ska vara en pedagog som har barnens intresse i fokus och arbetar för att skapa en lekfull, lärande pedagogisk verksamhet, där det entreprenöriella lärandet är en självklarhet.Du är initiativtagande, skapar engagemang och delaktighet. Din kommunikationsförmåga är god och du tycker om att samarbeta.ÖVRIGTI Vaggeryds kommun är vi ca 1200 som arbetar och gör skillnad varje dag. Vår uppgift är att erbjuda service till våra kommuninvånare och att arbeta för att ge dem skola, omsorg, fritid och miljö som de behöver för att leva ett gott och meningsfullt liv.Vaggeryds kommun är en tillväxtkommun och invånarantalet förväntas fortsätta öka de kommande åren. Som medarbetare har du därför en viktig roll i kommunens fortsatta utveckling.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen och inte via pappersformat. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och förbehåller oss därför rätten att påbörja intervjuarbetet innan ansökningstidens slut. Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt.Ansökningshandlingar returneras ej.Vaggeryds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-12 .Månadslön Individuell lönesättning tillämpasSista dag att ansöka är 2021-05-02Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen5680210