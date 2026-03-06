Boliden söker senior Service Manager Server
2026-03-06
Ta chansen att bli en central teknisk drivkraft i en modern och komplex IT-miljö där du får utveckla och framtidssäkra våra VMware-, Windows- och Linuxplattformar.
Hos oss får du ett stort tekniskt ansvar, möjlighet att påverka utvecklingen och en vardag fylld av utmaningar, innovation och samarbeten som gör verklig skillnad för hela verksamheten.
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt för att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I över ett sekel har vi varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället - och vi vet att våra metaller kommer spela en avgörande roll även framöver. Nu söker vi dig som vill bli en central del i att driva vår IT-infrastruktur framåt och säkerställa att den är både stabil, modern och hållbar. Bli en del av oss och bidra till förändring för kommande generationer.
Boliden
Din roll
I den här rollen blir du en viktig spelare i vår server- och virtualiseringsmiljö. Här arbetar du nära både drift och utveckling och får möjlighet att ta stort tekniskt ansvar för våra VMware-, Windows- och Linuxplattformar. Rollen passar dig som trivs i komplexa miljöer, som gillar att utveckla moderna lösningar och som vill vara med och säkerställa en robust och säker IT-infrastruktur som stödjer hela verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Administration, drift, utveckling och livscykelhantering av vår VMware-miljö
* Underhåll och konfiguration av Windows Server- och Linux-baserade system
* Felsökning och incidenthantering i komplexa servermiljöer
* Automatisering och effektivisering av driftsprocesser
* Delta i och driva infrastruktursprojekt
* Säkerhetsarbete kopplat till serverplattformar
* Dokumentation av system, lösningar och rutiner
Ditt bidrag
I denna roll blir du en nyckelperson som aktivt bidrar till utvecklingen av vår IT-infrastruktur. Med din erfarenhet, ditt ansvarstagande och din förmåga att se helheten hjälper du oss att bygga en säker, effektiv och framtidssäkrad teknisk miljö. För tjänsten krävs B-körkort, flytande svenska och arbete under jord kan förekomma
Ta ett självständigt och strukturerat ansvar i komplexa tekniska frågor
* Skapa stabilitet och utveckling i våra server- och virtualiseringsplattformar
* Dela kunskap och samarbeta nära kollegor och projektgrupper
* Identifiera förbättringsområden och driva tekniska initiativ
* Bidra till en säker och väl dokumenterad driftmiljö
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du är en strukturerad, självgående och lösningsorienterad person som gillar variation och tekniska utmaningar. Du har lätt att samarbeta och trivs i en roll där du får ta ansvar och vara med och påverka utvecklingen av vår IT-miljö.
Varför arbeta med oss?
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga
