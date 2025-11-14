Bolånehandläggare
Northmill Bank är ett svenskt fintech-bolag som är dedikerad till att revolutionera sättet vi hanterar och skyddar vår ekonomi. Vi skapar en annorlunda bankupplevelse, digital yet personal.
Northmill Bank grundades år 2006 och har vuxit till över 200 anställda i 3 länder, 3 500 handlare och 600 000 användare. Vi använder den senaste tekniken för att utveckla säkra, smarta och användarvänliga produkter för våra kunder. Det är våra privat- och företagskunder som är anledningen till varför vi gör det vi gör. Vi är ett 100% molnbaserat produktföretag där teknologi är drivkraften för att skapa smartare bankprodukter.
Om rollen
Som bolånehandläggare på Northmill Bank spelar du en central roll i att guida våra kunder genom hela bolåneprocessen. Du tar aktiv kontakt med kunder för att informera, skapa trygghet och hjälpa dem vidare i sin ansökan. I rollen ingår att följa upp inkomna ansökningar, säkerställa att all dokumentation och information är korrekt inför kreditbeslut samt att vara kundens kontinuerliga kontaktperson genom hela processen.
Du arbetar nära kollegor inom exempelvis kredit, kundservice och andra delar av banken för att säkerställa en smidig, transparent och professionell upplevelse. Rollen passar dig som trivs i dialog med kunder, har ett öga för detaljer och drivs av att skapa riktigt bra kundupplevelser. Publiceringsdatum2025-11-14Bakgrund
Vi söker dig som trivs med att arbeta mot tydliga mål och som motiveras av att skapa resultat. Du är strukturerad, tar ansvar för dina uppgifter och har förmågan att driva arbetet framåt även när tempot ökar.
Du har en positiv inställning, bidrar gärna med idéer och vill vara med och utveckla våra arbetssätt och processer. Teamwork är en självklar del av vår kultur, och vi värdesätter personer som stöttar sina kollegor, delar med sig av sin kunskap och tillsammans vill skapa resultat.
Krav på Swedsec Bolån licens.
Erfarenhet av kundkontakt, gärna via telefon.
Erfarenhet av telefonförsäljning eller kundrådgivning i liknande miljö.
Meriterande med erfarenhet inom Bank/Låneförmedlare.
Vi erbjuder
Fantastiskt kontor på bästa läget i Stockholm med härliga ytor och vyer.
Ett självständigt arbete med möjlighet att påverka.
Stora utvecklingsmöjligheter.
Stöd för sportaktiviteter (5 000 kr i friskvårdsbidrag).
Livförsäkring.
Frukost och frukt på kontoret varje dag samt helig fika på fredagar.
Konferens utomlands vartannat år.
Regelbundna AW:s på fredagar och firade framgångar på kontoret.
Fun Facts
Vårt kontor blev utsett till Stockholms snyggaste kontor 2020.
Ta ett gympass två minuter bort eller en joggingrunda i stan.
Konferens utomlands vartannat år samt härliga "Northchill"-afterworks under året.
Ansök idag och bli en del av Northmill! Ersättning
