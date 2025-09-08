Bolagsjurist till Rexel
Rexel är en av världens största energiteknikleverantörer med verksamhet i 17 länder. Vi tror på att bidra med vår positiva energi i allt vi gör och varje dag guidar vi våra kunder genom utmaningarna i deras arbete för att göra installationer, infrastrukturer och fastigheter mer bekväma, säkra och energieffektiva. Vi kopplar samman och distribuerar morgondagens hållbara elektriska värld.
Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du en nyckelposition där du stöttar organisationen med affärsjuridisk rådgivning inom flera spännande områden. Du kommer främst att arbeta med att upprätta, granska och förhandla avtal samt ge vägledning till våra olika funktioner inom olika rättsområden. Rollen innebär ett nära samarbete med vår säljorganisation, vilket ger dig möjlighet att arbeta direkt med affären och bidra till vår fortsatta framgång.
Du blir också en viktig kunskapsbärare internt - genom att skapa och hålla utbildningar inom juridik samt utveckla och förbättra våra mallar och processer. En del av ditt ansvar är att säkerställa att vi följer relevanta lagar och regler, såsom GDPR, anti-korruption och konkurrensrätt, samt att vi arbetar i linje med koncernens interna riktlinjer.
Du rapporterar till vår chefsjurist och blir en del av ett engagerat och kompetent team där samarbete, utveckling och affärsfokus står i centrum.
Vem är du?
Vi söker dig som har en juristexamen och 3-6 års erfarenhet som biträdande jurist på affärsjuridisk advokatbyrå och/eller som bolagsjurist. Du har stor erfarenhet av att ha arbetat med kommersiella avtal och trivs med att arbeta brett med juridisk rådgivning i en dynamisk verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som bolagsjurist inom distribution, industri- eller byggsektorn.
Du är van att ta ansvar, arbeta självständigt och lösningsorienterat. Att vara proaktiv är en självklar del av ditt arbetssätt.
Du har lätt för att skapa goda relationer och samarbeta med olika delar av organisationen, både nationellt och internationellt. Med din kommunikativa förmåga kan du förklara juridiken på ett tydligt och pedagogiskt sätt, anpassat efter mottagarens behov och bakgrund.
Du är vidare strukturerad, noggrann och har ett processinriktat arbetssätt - samtidigt som du har förmågan att snabbt växla perspektiv och anpassa dig efter situationen.
I rollen behöver du behärska svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
Du erbjuds
Vill du vara med och skapa verklig förändring - och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid?
Hos oss får du chansen att göra skillnad på riktigt. I denna roll blir du en drivande kraft i vårt förändringsarbete, där du får möjlighet att påverka, skapa värde och vara med och forma framtiden i en bransch som utvecklas i rasande takt.
Du kommer att spela en central roll i att stärka och vidareutveckla vår juridiska funktion - med stort utrymme för initiativ, innovation och affärsnärhet. Genom att arbeta nära vår säljorganisation får du en unik möjlighet att kombinera juridisk expertis med affärsstrategi och bidra direkt till vår tillväxt.
Så ansöker du
I denna rekryteringsprocess samarbetar Rexel med Jurek Law.
Urval sker löpande så välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonst Ulriikka Järnefelt på telefon 0766 33 14 40.
