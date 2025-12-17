Bolagsjurist till Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park AB / Juristjobb / Göteborg Visa alla juristjobb i Göteborg
2025-12-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindholmen Science Park AB i Göteborg
, Växjö
, Lund
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du använda din juridiska kompetens för att forma framtidens innovationer? Hos oss får du vara med där teknik, samhälle och forskning möts - och där idéer blir verklighet.
På Lindholmen Science Park driver vi några av Sveriges mest betydelsefulla innovationsmiljöer. Hos oss utvecklas morgondagens lösningar inom mobilitet, AI, media, samhällsutveckling och mycket mer. Vi tror på öppenhet, samverkan och modet att testa nytt - och nu söker vi en bolagsjurist som vill bidra till att stärka vår utveckling.
Om rollen
Som bolagsjurist hos oss får du en unik roll: du är både juridisk expert och aktiv partner i våra projekt och program. Här får du arbeta nära forskare, företag, teknikledare och beslutsfattare och vara med och skapa juridiska ramar för framtidens tekniska landvinningar, inte minst inom AI. Du blir en del av vårt juridiska team och rapporterar till vår Head of Legal. Rollen är bred, utvecklande och saknar personalansvar men innehåller stort inflytande att påverka initiativ och innovationsprogram. Publiceringsdatum2025-12-17Arbetsuppgifter
Som bolagsjurist hos oss kommer du att:
Ge kvalificerad rådgivning inom avtalsrätt, offentlig rätt, dataskydd, immaterialrätt och andra relevanta områden
Driva och utveckla avtalshantering med ett modernt och affärsnära synsätt
Stärka vår regelefterlevnad och interna styrning
Ta fram beslutsunderlag och utreda komplexa juridiska frågor
Hantera GDPR och dataskyddsrelaterade utmaningar i avancerade projekt
Företräda organisationen i myndighetskontakter
Vara juridisk expert i strategiska innovationsprojekt, särskilt inom AI
Hålla utbildningar och bidra till att höja den juridiska kompetensen i organisationen
Här får du vara rådgivaren som andra gärna vänder sig till och som bidrar med trygghet, struktur och framåtblick. Vi söker dig som vill göra skillnad
Krav
Svensk juristexamen eller motsvarande med god kunskap om svensk- och EU-rätt
Minst två års erfarenhet som jurist
Erfarenhet av avtalsarbete och förhandling
Starka analytiska förmågor
Mycket god kommunikationsförmåga, i tal och skrift
God IT-vana och nyfikenhet på teknik
Meriterande
Kompetens inom avtalsrätt, offentlig rätt, immaterialrätt eller dataskydd
Erfarenhet från både privat, offentlig sektor eller advokatbyråDina personliga egenskaper
Noggrann och strukturerad - men samtidigt pragmatisk när det behövs.
Lösningsorienterad med förmåga att bygga goda samarbeten
Trygg i att presentera, facilitera och leda diskussioner
Teknikintresserad och nyfiken på att förstå innovation ur ett juridiskt perspektiv
Varför arbeta hos oss?
Att jobba på Lindholmen Science Park innebär att:
Du får vara en del av Sveriges mest spännande innovationskluster. Här rör sig forskare, startups, storbolag och myndigheter i samma miljö. Du får arbeta med projekt som gör samhällsnytta på riktigt Vi utvecklar lösningar som påverkar mobilitet, AI, utbildning, demokrati och framtidens industri. Du blir en del av en kultur präglad av samarbete, öppenhet och nyfikenhet Vi tror att innovation sker när människor möts.
Du får växa i rollen Hos oss finns utrymme att utvecklas, ta ansvar och påverka - både din egen roll och vårt sätt att arbeta.
Rollen är en visstidsanställning på ett (1) år. Vi kommer att påbörja intervjuprocessen innan ansökningstiden slut och därmed kan även tillsättning av tjänsten ske innan sista ansökningsdag. Vid fråga tveka inte att hör av dig till ansvarig rekryterare Viktoria Stark, viktoria.stark@ai.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindholmen Science Park AB
(org.nr 556568-6366), http://www.lindholmen.se Arbetsplats
Lindholmen Science Park Kontakt
Marianne Zingmark marianne.zingmark@lindholmen.se Jobbnummer
9648612