Bolagsjurist Med Erfarenhet Av Dora - Interimsuppdrag

Jurek Recruitment & Consulting AB / Juristjobb / Stockholm
2026-01-16


Vi söker en senior jurist för ett interimuppdrag 80-100 % under ca 4-5 månader med start i februari. Du har gedigen erfarenhet av kvalificerat avtalsarbete och gärna kunskap om DORA och AI förordningen.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt, ge affärsinriktad juridisk rådgivning och driva ärenden till avslut. Rollen kräver hög professionalism, förmåga att hantera komplexa frågor och vana vid att kommunicera med olika interna intressenter.
Plats: Stockholm (vi ser helst tre dagar på plats i veckan, flexibelt vid behov) Start: Februari Längd: 4-5 månader Omfattning: 80-100 %
För frågor eller ytterligare information är du välkommen att kontakta Evelina Thimper på evelina.thimper@jurek.se

Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning och hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Law, Banking & Insurance and Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Som kandidat får du tillgång till både fasta tjänster och konsultuppdrag samt en professionell och transparent process. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet - för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater.

