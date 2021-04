Bolagsjurist - Region Stockholm - Administratörsjobb i Stockholm

Region Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-122021-04-12Juristsektionen stödjer verksamheten med juridisk rådgivning, strategiskt beslutsstöd, upphandlings- och förhandlingsstöd, framtagande och granskning av kommersiella avtal samt övriga legala frågor som kan uppkomma. Inom juristsektionen finns även DSO-funktionen (dataskyddsombud).Du kommer att ingå i ett team om totalt 14 bolagsjurister, där var och en har egna ansvarsområden samtidigt som en del av arbetet sker i team med flera juristkollegor.Bolagsjuristerna arbetar nära våra trafikslag - tunnelbana, pendeltåg, lokalbanor, buss, skärgårdstrafik och färdtjänst - och stödjer investeringsverksamheten i den omfattande utbyggnad av infrastrukturen som sker i Stockholm. Även frågor rörande IT, fastighetsbeståndet och entreprenader samt frågor gällande upphandling, offentlighet och sekretess hanteras löpande av bolagsjuristerna. Juristfunktionen leder all tvistehantering i domstol och skiljenämnd.Du kommer att arbeta med komplexa kommersiella avtal i en offentlig kontext.Våra utmaningar spänner över de flesta rättsområdena och hos oss finns både generalister och specialister.Trafikförvaltningen, genom sina bolag SL och Waxholmsbolaget, bedriver en viktig och mycket omfattande verksamhet. Årligen omsätts ca 20 miljarder kronor. Investeringarna i kollektivtrafiken uppgår till 10 miljarder kronor under 2021 och de kommande tio åren till 75 miljarder kronor. Stockholm växer och utvecklingen ställer höga krav på våra trafikaffärer, liksom på de betydande underhållsåtgärder, investeringar och utbyggnader som görs i kollektivtrafiksystemet. Vår verksamhet är i stor utsträckning avtalsbaserad och bolagsjuristens roll i organisationen är central.Vad vi kan erbjuda digEnligt våra medarbetare är vår samlade kompetens och det gemensamma engagemanget utmärkande för vår verksamhet. Här finns också chefer och ledare som jobbar för att skapa och bibehålla ett öppet klimat. Tillsammans bidrar vi till Stockholms samhällsutveckling genom att bygga och utveckla en hållbar, modern och tillgänglig kollektivtrafik för 2,3 miljoner invånare. Vårt uppdrag - den gemensamma resan.Hälsa och motion är viktigt för oss. Förutom friskvårdsbidrag anordnar vi Hälsospåret två gånger per år, vår friskvårdssatsning som innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter.Fler förmåner som anställd:SL Access-kortLöneväxling till pensionenFlextidGoda möjligheter till kompetensutvecklingHälsoundersökning vartannat årVi sitter i trevliga lokaler på västra Kungsholmen. Hit tar du dig enkelt med kollektivtrafiken. Trafikförvaltningen följer myndigheternas rekommendationer och för närvarande arbetar hela juristgruppen hemifrån som utgångspunkt.Vad vi söker efterVi söker dig som vill bidra till Stockholmsregionens utveckling och önskar bredda din juridiska kompetens inom offentliga affärer. Du har mycket god juridisk kompetens och minst fem års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete från affärsjuridisk advokatbyrå, revisions- och rådgivningsföretag, bolag eller myndighet/förvaltning.Vi värdesätter bred erfarenhet från kommersiell avtalsskrivning, juridiskt utredningsarbete samt rådgivning till både interna som externa intressenter.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Samarbete är avgörande för våra framgångar. Därför är det viktigt att du ser andras perspektiv och anlägger ett helhetsperspektiv i ditt arbete med starkt fokus på att bidra till lösningar. De juridiska råd som levereras till organisationen ska vara konstruktiva, användbara, levereras i tid och omges av en tydlig kommunikation. För att lyckas i tjänsten uppfyller du högt ställda krav på affärsmässighet, omdöme och samarbetsförmåga.Startdatum enligt överenskommelse.Information och ansökanVid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Daniel Angermann, tfn 08-686 16 95. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Ulrika Falk, tfn 08-686 33 68. Vi använder tester för att säkra objektiva bedömningar i samband med urval. Ansökan sker via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Endast CV önskas.Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 2021-05-03. Vi ser fram emot din ansökan!Amir Sokolovi, SACO, tfn 08-686 3706Marita Lönnroth, Vision, tfn 08-686 3992Webb och sociala medierFör mer information om hur det är att jobba hos oss, besök vår karriärsida www.sll.se/tfjobb. Du hittar oss också på Linkedin.Nyckelord: bolagsjurist, jurist, affärsjuridik, upphandling, kollektivtrafikVaraktighet, arbetstidHeltidFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-03REGION STOCKHOLM5685444