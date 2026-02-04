Bolagsekonom till koncernuppdrag
Solum Search AB / Redovisningsekonomjobb / Uddevalla Visa alla redovisningsekonomjobb i Uddevalla
2026-02-04
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solum Search AB i Uddevalla
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
, Essunga
eller i hela Sverige
På uppdrag av kund söker vi en bolagsekonom till en central koncernroll med kvalificerat och utvecklande ekonomiansvar.
Detta är en möjlighet för dig som vill ta nästa steg i karriären och arbeta nära ledning och styrelse.
Uppdraget är tillsvidare och passar dig som vill kombinera brett ekonomiarbete med ett tydligt koncernperspektiv och som trivs i en position med stort förtroende.
Vi söker dig som vill ta nästa steg i karriären och som uppskattar nära samarbete med ledning och styrelse. Du får en central roll i arbetet med uppföljning, budget, bokslut och redovisning på både bolags- och koncernnivå och samarbetar nära ledning och andra nyckelfunktioner. Uppdraget omfattar även ekonomisk analys, beslutsstöd samt medverkan i koncernbokslut, delårsbokslut och långsiktiga ekonomiska scenarier.
Rollen är bred och varierad och kombinerar ett tydligt helhetsperspektiv med självständigt ansvar. Uppdraget ställer krav på god analytisk förmåga, ett strategiskt förhållningssätt och att du trivs i en miljö där tempot periodvis är högt och där flexibilitet och uthållighet är viktiga egenskaper. Du bidrar till struktur, kvalitet och utveckling av ekonomiska processer och fungerar som ett konsultativt stöd i såväl vardagliga som mer strategiska frågor. Du får möjlighet att utveckla ekonomisk styrning och arbetssätt samt vara delaktig i koncernens fortsatta utveckling.
För att lyckas i rollen har du några års erfarenhet av redovisning, uppföljning, budgetarbete och koncernbokslut, i kombination med controlleruppgifter eller annan analytisk roll. Revisorserfarenhet är meriterande.
Du blir en viktig nyckelperson i ett engagerat team där professionalism, samarbete och arbetsglädje värderas högt. Här får du möjlighet att påverka ekonomisk styrning, utveckla arbetssätt och bidra till koncernens fortsatta utveckling.
Rollen är placerad i Trestadsområdet och tillträde sker enligt överenskommelse.
Intresseanmälan med löpande urval
Vi arbetare med löpande urval och välkomnar din intresseanmälan redan nu!
För kontakt och konfidentiell dialog är du välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Ylva Dahl, Solum Search mobil 0730-263834 alternativt ylva.dahl@solumsearch.se Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solum Search AB
(org.nr 559311-6089) Kontakt
Ylva Dahl 073-0263834 Jobbnummer
9723186