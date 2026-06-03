Bolagsekonom
Avaron AB / Redovisningsekonomjobb / Västerås Visa alla redovisningsekonomjobb i Västerås
2026-06-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Västerås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en viktig roll där du är med och säkrar hög kvalitet i redovisningen för ett av verksamhetens bolag. Tillsammans med bolagsansvarig arbetar du med ett helhetsperspektiv på redovisningen och bidrar till att arbetet följer både interna principer och externa lagkrav.
Rollen kombinerar kvalificerat redovisningsarbete med förbättringsarbete och nära samverkan med flera delar av organisationen. Du hanterar både löpande frågor och mer komplexa redovisningsrelaterade initiativ, med fokus på kvalitet i upprättande, dokumentation och rapportering. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill arbeta brett, påverka arbetssätt och bidra med din expertis i en verksamhet med höga krav på kvalitet.
ArbetsuppgifterDu fungerar som stöd till bolagsansvarig i redovisningsfrågor för ett av verksamhetens bolag.
Du driver och deltar i projekt samt andra initiativ som stärker kvaliteten i redovisningen.
Du säkerställer att redovisningen följer interna och externa redovisningsprinciper samt gällande lagkrav.
Du upprätthåller en löpande dialog med andra delar av organisationen kring aktuella redovisningsfrågor.
Du bidrar med input till förbättringsåtgärder och utveckling av arbetssätt.
Du ansvarar för kvalitet i upprättande, dokumentation och rapportering.
KravDu har erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
Du är civilekonom eller har motsvarande utbildning.
Du har mycket goda redovisnings- och skattekunskaper inom ÅRL, BFL, inkomstskattelagen och mervärdesskattelagen.
Du har grundläggande förståelse för IFRS.
Du har god IT- och systemvana samt goda kunskaper i Officepaketet.
Du kommunicerar väl i grupp, i enskilda samtal och i skrift.
Du har mycket god samarbetsförmåga.
MeriterandeErfarenhet från fastighetsbranschen.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7843923-2033533". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Västerås Central Station (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Jobbnummer
9945245