Bolagsekonom

Är du vår nästa medarbetare? Ekonomi- och upphandlingsavdelningen söker en erfaren ekonom.
Som ekonom i Tanums kommun kommer du att ingå i en grupp där var och en tar stort och självständigt ansvar, välkomnar nya idéer, hjälper och stöttar varandra. Avdelningen består av elva medarbetare.
Vårt uppdrag är att ge service och skapa nytta för kommunens verksamheter och i förlängningen till invånarna i Tanums kommun. Tanums kommun har ett tydligt kundfokus och arbetar strategiskt med att utveckla service.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att sköta bokslut, uppföljningar och budget för kommunens bostadsbolag samt hamnbolag. Innefattande redovisning, analys och rapportering. I dina arbetsuppgifter ingår förutom ovan även moms och skatt samt även analysera och följa upp bolagets resultat.
Kommunen har under många år arbetat med e-handel, i uppdraget ingår även att strategiskt arbeta med dessa frågor. Utöver denna roll som ekonom ingår du även i övriga processer på ekonomiavdelningen.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För att lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du trivs att arbeta i flera olika system, är noggrann samtidigt som du gillar högt tempo. Du är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga samt ett hjälpsamt och positivt förhållningssätt. Vi vill att du som lägst innehar högskoleutbildning eller motsvarande. För att snabbt komma in i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av motsvarande arbete. För tjänsten är det en förutsättning att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Meriterande är erfarenhet från ekonomisystemet Raindance samt e-handelssystemet Proceedo.
Vi söker dig som idag arbetar som ekonom och är trygg i din yrkesroll. Därutöver att du har lätt för att prioritera och strukturera ditt arbete på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har inga problem att anpassa dig när situationen kräver det.
För att trivas hos oss vill vi att du är noggrann och prestigelös samt brinner för problemlösning. Du kan arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor, till vilka du gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig. Intervjuer sker löpande så skicka din ansökan direkt, senast den 29 september!
Upplysningar
Upplysningar om tjänsten och verksamhet lämnas av ekonomichef Ulrika Gellerstedt, 0525-18123
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Kommunledningskontoret, Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Kontakt
Ulrika Gellerstedt 0525-18123 Jobbnummer
