Bolagscontroller till Härryda Vatten och Avfall
2026-03-17
Din arbetsplats
Välkommen till Härryda Vatten och Avfall AB - en arbetsplats där vi är övertygade om att olikheter berikar och bidrar till högre kvalitet. Härryda Vatten och Avfall AB är ett helägt kommunalt bolag i Härryda kommun och leds av en politiskt utsedd styrelse. Bolaget finansieras genom de avgifter som våra kunder betalar via den fastställda VA- och avfallstaxan.
Härryda kommun ligger mellan Göteborg och Borås, med Landvetter flygplats i hjärtat av kommunen. Vårt kontor i Mölnlycke erbjuder goda pendlingsmöjligheter med täta bussförbindelser åt båda håll.
Vi letar efter dig som vill vara delaktig, är engagerad och vill vara med och utveckla verksamheten genom planeringsarbete på kort och lång sikt inom verksamheterna vatten och avfall. Du blir en central del av ett bolag som gör skillnad för hela kommunen. VA och avfallshantering är samhällsviktiga verksamheter.
Ditt uppdrag
Vi söker en medarbetare med gedigen erfarenhet av kvalificerat administrativt och analytiskt arbete inom kommunal verksamhet eller kommunala bolag. Bolagscontrollern är en ny tjänst i bolaget, vilket innebär att du får en unik möjlighet att vara med och forma rollens innehåll, utveckla arbetssätt och bidra till att etablera strukturer som stärker bolagets styrning och uppföljning framåt.
Rollen kräver en strukturerad person som trivs med att arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga och känner sig bekväm i att hantera processer som ställer höga krav på kvalitet, noggrannhet och samordning. Du blir en central del av ett bolag som gör skillnad för hela kommunen. VA- och avfallshantering är samhällsviktiga verksamheter, och i vårt team med cirka 35 medarbetare får du stort eget ansvar och goda möjligheter att påverka och utveckla verksamheten.
Som bolagscontroller innebär det att du är ett centralt stöd för att säkerställa att bolagets verksamheter styrs, följs upp och utvecklas på ett effektivt och rättssäkert sätt. Du arbetar med ärende- och beslutshantering genom att samordna och kvalitetssäkra underlag innan det presenteras för styrelse, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Du hanterar även bolagets remisser.
Du koordinerar interna utredningar och bidrar till uppföljningen av verksamheterna genom mål- och resultatstyrning samt budgetarbete. Du identifierar om verksamheterna når sina mål eller avviker från plan samt analyserar trender och avvikelser.
I rollen ingår också praktiskt stöd till styrelsen med förberedelse och genomförande av styrelsemöten, inklusive agendor, underlag och protokoll.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som har en akademisk examen inom något av följande områden: offentlig förvaltning, statsvetenskap, juridik, samhällsvetenskap eller ekonomi. Vidare har du minst 2 års erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation av kommunala beslutsprocesser och förvaltningsrättsliga principer.
Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ärendeberedning, inklusive framtagande av tjänsteskrivelser, beslutsunderlag samt handläggning i processer kopplade till kommunstyrelse, kommunfullmäktige eller kommunala bolag. Du har god förståelse för politiskt styrd verksamhet och är trygg i att bidra till strukturerade och korrekta beslutsprocesser.
Du har tidigare arbetat med att följa upp mål och resultat, analysera trender och sammanställa information till ledning eller politiska organ. Du kan presentera komplex data på ett tydligt och lättillgängligt sätt och har god förmåga att identifiera förbättringsområden.
Det är ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Rollen innebär att du behöver kunna uttrycka dig korrekt och tydligt, anpassa språk efter mottagare samt formulera professionell dokumentation och underlag.
Du har mycket goda kunskaper i Officepaketet och känner dig helt trygg i att arbeta i Word, Excel, PowerPoint och Outlook. Du har lätt för att ta till dig nya system och digitala arbetssätt.
Det är meriterande om du har någon av följande erfarenheter: styrelsestöd, nämndadministration, remisshantering eller arbete inom kommunala bolag, eftersom dessa erfarenheter ger en god grund för att hantera ärenden och processer som kräver struktur, noggrannhet och samordning.
Det är även meriterande om du har B-körkort, eftersom resor mellan olika verksamheter kan förekomma.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Rollen kräver att du kan analysera svåra frågor och göra om komplicerad information till tydliga och användbara underlag, samt att du har mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
Du behöver ha god administrativ och juridisk förståelse för offentlig sektor och vara noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Det är också viktigt att kunna skapa bra relationer och samarbeta med många olika personer. Du behöver kunna växla mellan strategiskt och praktiskt arbete, och driva samt samordna komplexa processer framåt med helhetssyn och god kvalitet.
Vad vi erbjuder dig
Hos Härryda Vatten och Avfall AB får du möjlighet att utvecklas i en verksamhet som har stor betydelse för samhället. Som medarbetare hos oss ges du goda utvecklingsmöjligheter, både inom din yrkesroll och i takt med att bolaget utvecklas.
Vi värnar om en hållbar arbetsmiljö och erbjuder friskvårdsbidrag samt goda förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv. Därför har du även möjlighet till flexibla arbetstider (flex) inom ramen för verksamhetens behov.
Här blir du en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar, ett öppet klimat och en kultur där vi hjälper varandra att lyckas.
Om rekryteringsprocessen
I den här ansökningsprocessen kommer du att få svara på ett antal frågor i samband med att du fyller i din ansökan i vårt rekryteringssystem, vilket innebär att du endast ska fylla i/bifoga ditt CV och ska inte skriva/skicka med ett personligt brev. Svaren på frågorna används som del i urvalet tillsammans med ditt CV. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska.
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju. Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312288".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264)
Härryda Vatten och Avfall AB
Avfallschef
Eliza Farmand eliza.farmand@hvaa.se 031-724 62 36
9802471