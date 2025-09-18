Bokslutsekonomer, tidsbegränsat, till Statens servicecenter
2025-09-18
Brinner du för redovisning och vill få möjligheten att arbeta i en viktig roll i statsförvaltningen? Vill du jobba med många spännande myndigheter och bidra till en effektiv statsförvaltning?
Statens servicecenters uppdrag är att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen. Vi levererar ekonomitjänster till olika myndigheter både genom outsourcing men också genom de eftertraktade konsulttjänster vi erbjuder.
Som medarbetare hos oss får du en unik möjlighet att utvecklas och se hur vi arbetar på Statens servicecenter. Du kommer till avdelningen för ekonomi- och konsulttjänster där du blir omgiven av ekonomer och en fantastisk kunskap inom området. Hos oss kan du också få en inblick i hur det är att arbeta med standardisering och ett servicecenterperspektiv.
Tjänsten är placerat inom avdelningen ekonomi- och konsulttjänster som har cirka 100 medarbetare fördelat på sju enheter i Östersund, Gävle och Stockholm. Vi upprättar årsbokslut för runt 80 myndigheter och behöver stärka upp under årsbokslutet. Därför söker vi dig som brinner för redovisning och bokslutsarbete. Rollen ställer krav på att kunna arbeta självständigt men också på att samarbeta med kunniga och erfarna kollegor som gärna delar med sig av sina erfarenheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ekonomikonsult på Statens servicecenter kommer du i första hand arbeta med förberedelser inför samt att upprätta årsbokslut för våra kunder. Vid behov kan det även vara aktuellt med andra arbetsuppgifter inom området.
Vi söker dig som har
• Akademisk examen inom ekonomi och redovisning alternativt annan kompetens som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
• Minst tre års erfarenhet av redovisnings- och bokslutsarbete inklusive avstämningar
• Goda kunskaper i excel
Vidare ska du ha följande förmågor
• Självständigt planera, driva och slutföra ditt arbete med många varierande uppgifter och kunna göra rätt prioriteringar med bibehållet kundfokus
• Analysera och utvärdera ekonomisk data och sätta den i relation till helheten
• Pedagogisk och kunna anpassa kommunikationen beroende på mottagare
• Kommunicera muntligt och skriftligt på svenska
• Att vara flexibel utifrån kundernas behov och anpassa arbetet utifrån vårt arbetssätt
Vidare är det meriterande om du har
• Självständigt upprättat årsbokslut
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Erfarenhet av arbete på redovisningsbyrå
• Goda kunskaper i Unit4 ERP/Agresso
Anställningen är 100% och tidsbegränsad med start omgående till och med 15 mars 2026.
Startdatum efter överenskommelse.
Placeringsort Gävle eller Sundbyberg.
Som anställd kan du komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast 5 oktober.
För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.
Vi planerar att genomföra digitala intervjuer från vecka 42.
Statens servicecenter
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får bidra med din kompetens i tjänster som ligger nära medborgare och myndigheter. Statens servicecenter har i uppdrag att göra staten mer tillgänglig och effektiv. Det gör vi genom att leverera administrativa tjänster inom lön, redovisning och e-handel till andra myndigheter. På våra servicekontor ger vi privatpersoner och företag stöd och vägledning i ärenden gällande ett flertal myndigheter.
Som medarbetare hos oss har du bland annat möjlighet till kompetensutveckling, karriärutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka. Vår verksamhet bedrivs med en tillitsbaserad kultur där alla medarbetare förväntas använda sin potential på bästa sätt, ta ansvar för sitt bidrag till helheten samt bidra positivt till verksamhetens utveckling. Som statlig myndighet delar vi tillsammans med hela statsförvaltningen en gemensam värdegrund, den statliga värdegrunden. Det innebär att vi följer sex principer för att leva upp till god förvaltning som är demokratisk, rättssäker, fri från korruption och effektiv.
Läs gärna mer om oss här.
Vår verksamhet finns i hela landet. Huvudkontoret finns i Gävle. Vi är också en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Tillsammans är vi 1 500 medarbetare.
Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.
