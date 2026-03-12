Bokningsmedarbetare
2026-03-12
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar fram till 31 augusti. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos vårat kundföretag.
Om företaget
Ett globalt logistikföretag som erbjuder transport- och supply chain-lösningar inom land-, sjö- och flygfrakt. Med en stark internationell närvaro hanterar de fraktspedition, lager och distribution för olika branscher. Företaget satsar på hållbarhet, digitalisering och smarta lösningar för effektivare och miljövänligare logistik. Genom dessa initiativ och tjänster strävar företaget efter att erbjuda effektiva och hållbara logistiklösningar för Umeå och dess omgivningar.
Arbetsuppgifter
I denna roll ansvarar du för bokning av transporter. Arbetet sker via mejl och telefon. Du hanterar bokningar genom att registrera och bekräfta dem i företagets system och administrativa lösningar, samtidigt som du säkerställer att allt sköts korrekt och effektivt. En viktig del av arbetet är att besvara kunders frågor om leveranstider och transportrelaterade ärenden. Du har också regelbunden kontakt med kollegor internt för att samordna och optimera bokningsflödet.
Den här tjänsten passar dig som trivs med ett tempofyllt administrativt arbete, har ett skarpt öga för detaljer och vill bidra till en smidig och strukturerad transportprocess gentemot företagets kunder.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• God datavana
• Goda kunskaper i svenska såväl engelska, både i tal och skrift
• Serviceerfarenhet, t.ex. från kundtjänst
• Meriterande med erfarenhet av liknande roll/intresse inom logistikbranschen
För att trivas i rollen är du en engagerad och lösningsorienterad person som brinner för att hjälpa andra. Du trivs i ett arbete med varierande tempo och strävar alltid efter att leverera bästa möjliga service med kunden i fokus. Du tar gärna egna initiativ, har ett intresse för problemlösning och har lätt för att samarbeta med andra. Som person är du tillmötesgående, flexibel och trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Umeå Lön: Enligt överenskommelse
