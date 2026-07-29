Bokning- & Eventplaner samt Sälj till Engsholms Slott
Engsholms Slott Aktiebolag / Evenemangsjobb / Södertälje Visa alla evenemangsjobb i Södertälje
2026-07-29
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Operativ Bokning- event- & säljansvarig – Engsholms Slott
Vill du arbeta i en naturskön slottsmiljö och ha en nyckelroll inom bokning, försäljning och planering? Engsholms Slott söker nu en erfaren och driven bokningsansvarig.
Om rollen
Du ansvarar för hela bokningsprocessen – från offert till genomförande och uppföljning – för konferenser, event, bröllop och privatgäster. Rollen är både operativ och strategisk med fokus på försäljning, kundrelationer och optimering av bokningskanaler.
Arbetsuppgifter i urval
Hantera bokningar och offerter (B2B & B2C)
Planera och koordinera event. bröllop och konferenser
Arbeta med merförsäljning och kundvård
Administration i bokningssystem (Visbook, BookVisit)
Uppföljning, fakturering och statistik
Samarbete med övriga avdelningar
Reception och mottagande av gäster
Vi söker dig som
Har erfarenhet från hotell/bokning/försäljning
Är strukturerad, noggrann och serviceinriktad
Har starkt affärsfokus och gillar högt tempo
Har god systemvana (merit: Visbook/BookVisit)
Drivs av försäljning och förstår ekonomisk lönsamhetPubliceringsdatum2026-07-29Övrig information
Heltid, tillsvidare
Arbete på plats (Mörkö) Vi ser gärna att du bor i vårt närområde.
Helgarbete förekommer
Körkort och bil krävs, då allmänna kommunikationer är dåliga Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: kerstin@engsholm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bokning & Sälj". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engsholms Slott Aktiebolag
(org.nr 556593-3735), http://www.engsholm.se
Ängsholm 11 Engshol (visa karta
)
153 93 MÖRKÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Engsholms Slott AB Jobbnummer
10014929