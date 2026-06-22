Bokning, vikariat
Chalmers Studentkårs Restaurang Aktiebolag / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2026-06-22
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Vi letar efter en ny kollega till vår bokning på Campus Johanneberg.
Energi och glädje smittar av sig! Vi vill att du smittar både oss och våra gäster!
Chalmers Konferens och Restauranger är ett restaurangbolag med stark förankring i studentlivet och ett tydligt fokus på studentnytta för studenter vid Chalmers tekniska högskola. Vi finns på flera platser i Göteborg, bland annat på Campus Johanneberg och Lindholmen Science Park. Vi driver flera restaurangenheter och arbetar med konferenser, arrangemang, catering, lunch samt barverksamhet.
Hållbarhet är en självklar del av vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för ett hållbart ledarskap, en hållbar arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. För oss är hållbarhet något vi arbetar med på riktigt, och vi vill att alla som jobbar hos oss delar det engagemanget och ser värdet i att bidra till en mer hållbar framtid – för både studenter, gäster och samhället i stort.
Vi söker dig som känner igen dig i och blir nyfiken på våra kärnvärden:
Pålitlig, Personlig och Passionerad.
Har vi väckt din nyfikenhet? Vi är nyfikna på dig!
Arbetsuppgifter
Tjänsten är en heltids bokningstjänst på vårt konferenscenter Chalmers Johanneberg. Fokus ligger på bokning men du blir även vårt ansikte utåt mot gäster, besökare och vår egen personal. Du kommer att arbeta med bokningsförfrågningar via mail och telefon för hela området som inkluderar lunchbokningar, catering och mindre konferenser samt merförsäljning av varor och tjänster. Andra arbetsuppgifter är att ta emot konferensgäster, administrativt skapa bokningar i vårt bokningssystem, fakturera, samt svara på inkommande samtal. Arbetstiden är främst förlagd dagtid, måndag-fredag men kan även att anpassas efter hur vår beläggning ser ut. Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Du får energi av att jobba med människor och du ger energi när du är bland människor. Du har förståelse för att du är en del av helhet och därför är oerhört viktig för dina kollegor och våra gäster. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete i olika bokningssystem, gärna Caspeco. Branscherfarenhet från hotell och konferens är meriterande. Arbetet kräver att du kan ta självständiga beslut, därför vill vi att du är handlingskraftig och lösningsorienterad. Andra egenskaper som värdesätts är flexibilitet och kreativitet.
Ansök senast 03-07-26
Vi rekryterar löpande så tveka inte att ansöka redan idag!
Skicka din ansökan till jobb@chalmerskonferens.se
ange "BOKNING" i ämnesraden.
Anställningsform
100% vikariat tidsbegränsad anställning. Ersättning
Enligt överenskommelse/Enligt Kollektivavtal Tillträde
03-08-26 eller enligt överenskommelse
Vikariatet gäller till och med 15 juni 2027, eller tills ordinarie medarbetare återgår i tjänst. Om verksamhetens behov förändras kan vikariatet komma att avslutas tidigare.Kontakt
För frågor om tjänsten, kontakta tobias.josefsson@chalmerskonferens.se
. 0317723969
Besök gärna vår hemsida http://www.chalmerskonferens.se
för mer information om oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: jobb@chalmerskonferens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""BOKNING"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chalmers Studentkårs Restaurang Aktiebolag
(org.nr 556547-2973), http://www.chalmerskonferens.se
Sven Hultins Gata 4 (visa karta
)
412 58 GÖTEBORG Arbetsplats
Chalmers Studentkårs Restaurang AB Kontakt
VD
Tobias Josefsson tobias.josefsson@chalmerskonferens.se Jobbnummer
9972199