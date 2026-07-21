Bokförare/Ekonomiansvarig
Famora Foods AB / Redovisningsekonomjobb / Uppsala Visa alla redovisningsekonomjobb i Uppsala
2026-07-21
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Bokförare / Ekonomiansvarig
Heltid
Famora Foods AB söker nu en erfaren bokförare med ansvar för verksamhetens ekonomifunktion, löpande bokföring, löneadministration och bokslutsarbete.Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Som bokförare/ekonomiansvarig hos oss får du ett omväxlande arbete med stort eget ansvar. Du arbetar nära verksamheten i ett bolag där du får vara med och modernisera och påverka våra processer.
I rollen ingår bland annat:
Löpande bokföring enligt K3-regelverket
Löneadministration, inklusive arbetsrättsliga personalfrågor kopplade till lön, kollektivavtal och anställningsvillkor
Hantera periodiska bokslut och årsbokslut
Kontakt med revisorer, myndigheter och andra externa parter
Skapa rutiner
Effektivisera och implementera digitala processer och integrationer
Vem är du?
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av en bred ekonomiroll och som trivs med att kombinera bokföring och redovisning med löneadministration. Du är noggrann, strukturerad och van vid att självständigt driva ditt arbete framåt.
Vi ser att du har:
Minst 5 års arbetslivserfarenhet från ekonomiarbete i ett medelstort bolag
Minst utbildad redovisningsekonom från yrkeshögskola
Erfarenhet av löpande bokföring enligt K3
Erfarenhet av löneadministration samt personalfrågor kopplade till lön och kollektivavtal
God systemvana, Visma Administration och Visma Lön (erfarenhet av andra ekonomi- och lönesystem är meriterande)
Erfarenhet av bokslutsarbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har arbetat inom livsmedelsbranschen eller annan tillverkande verksamhet, men det är inget krav.
Som person är du serviceinriktad, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med kollegor på olika nivåer i organisationen. Du håller ordning och reda även när det är högt tempo, och du trivs med att ha flera bollar i luften.
Övrigt: Arbetsplatsen ligger i Onslunda ca 15 km norr om Uppsala. Körkort och bil är ett måste (om man inte bor i närheten) då det inte går någon busstrafik i området.
Vi erbjuder
En roll med stort ansvarsområde
Nära samarbete med ledningen
Goda utvecklingsmöjligheter i ett växande bolag
Om Famora Foods AB
Vi är ett familjeägt livsmedelsföretag som producerar olika typer av snacksprodukter under varumärket Dave & Jon's. Idag är vi drygt 40 medarbetare men växer i snabb takt.Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@famorafoods.se
.
Välkommen med din ansökan!
Famora Foods AB - Vattholma – www.famorafoods.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: info@famorafoods.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Famora Foods AB
(org.nr 556469-6184)
Onslunda 33 (visa karta
)
743 93 VATTHOLMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10008615