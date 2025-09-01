Bokbusschaufför till kulturförvaltningen
Göteborgs kommun / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-09-01
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum.
Kulturförvaltningen har cirka 800 anställda som huvudsakligen verkar inom bibliotek, kulturhus, museer och övriga kulturverksamheter.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Vill du köra glädje, berättelser och läslust direkt till barnens vardag?
Älskar du böcker, barn och att möta människor där de är? Vill du ha ett jobb där du varje dag möter barn och deras vuxna och bidrar till att vi får ännu fler läsande barn i Göteborg? Då är det här jobbet för dig.
Just nu söker vi två bokbusschaufförer. Hos oss blir du en del av ett varmt och engagerat team som ger barn, familjer och pedagoger i Göteborg tillgång till litteratur, berättelser och samtal i deras närmiljö. Du kör våra färgglada bokbussar tryggt och säkert enligt tidtabell till förskolor, bostadsområden och mötesplatser där barn och familjer vistas både vardagar och helger. Du arbetar alltid tillsammans med en kollega. Du möter barn i olika åldrar, pedagoger, föräldrar och andra vuxna, och hjälper dem att hitta böcker och berättelser.
I tjänsten ingår arbete på Stadsbiblioteket där du kan arbeta i receptionen, i vår sorteringsautomat eller på Barn- och Ungaavdelningen.
Tillsammans med kollegorna på enheten planerar du verksamheten både inne i bokbussen och genom att hitta nya hållplatser att åka till i Göteborg. Kvalifikationer
Eftersom våra bokbussar är lastbilsregistrerade krävs C-körkort och vana av att köra lastbilsregistrerad buss. Du har yrkesmässig erfarenhet av att möta människor, exempelvis från ett serviceyrke, och är trygg i nya situationer. I mötet med våra användare är du serviceinriktad, uppmärksam, respektfull och tillmötesgående. Eftersom du möter många olika människor, särskilt barn och deras familjer, är det viktigt att du kan kommunicera väl på svenska och anpassa ditt språk utifrån deras behov.
Vi söker dig som vill arbeta läsfrämjande med barn och deras familjer. Som person har du både intresse och erfarenhet av läsning och litteratur, vilket är ett krav för att trivas och lyckas i rollen. I samarbete med dina kollegor bidrar du med nya idéer och perspektiv för att utveckla verksamheten. Vi är en öppen arbetsplats där vi tillsammans provar och lär av våra misstag. Du har lätt för att samarbeta och har god datorvana. Högskoleexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att läsa barnlitteratur med barn och kunskap om barns medievärldar.
Tjänsten är på 100% med start enligt överenskommelse. Tjänsten innebär dag, kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema.
Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt för att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273467". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Kulturförvaltningen Kontakt
Enhetschef
AnnaCarin Elf annacarin.elf@kultur.goteborg.se 031-368 33 78 Jobbnummer
9484878