Boendstödjare till Funktionsstöd i Mölnlycke - Härryda kommun
Härryda kommun / Vårdarjobb / Härryda Visa alla vårdarjobb i Härryda
2025-09-30
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en boendestödjare till Funktionsstöd. För att lyckas och trivas i rollen ska du ha goda kompetenser inom både LSS och psykiatri. Tjänsten förutsätter att du kan anpassa dig till klienter inom olika fokusområden för att kunna tillgodose deras behov. Boendestödet är en frivillig insats som riktar sig till personer med psykisk-, neuropsykiatrisk- eller intellektuell funktionsvariation. Målet med insatsen är ett ökat oberoende och självständighet. Som boendestödjare utgår du från personens hem och stödet utformas så att den egna förmågan tas tillvara och förstärks. Insatsen kan till exempel vara:
• stöd med att hitta rutiner och motivation för att sköta hemmet- stöd att planera och strukturera vardagen- stöd vid myndighetskontakter- stöd att komma till aktiviteter, hitta sociala sammanhang för att bryta isolering
Arbetet är till stor del ensamarbete men innefattar även ett nära samarbete med kollegor inom boendestödet och aktivitetshuset Kreativt center. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat administrativa delar som att upprätta genomförandeplaner och dokumentera i journal. Boendestödet utgår från en lokal i Mölnlycke centrum.
Arbetstiden är förlagd både dagtid, kvällar och helger med 37h/vecka. Under kvällar och helger kan arbetet även innebära insatser på en servicebostad i centrala Landvetter.
I samband med den nya socialtjänstlagen utvecklar vi arbetssätt för insatser utan behovsprövning. Det innebär att du, utöver boendestödet, även kommer att arbeta uppsökande och samarbeta med kommunens psykiatriteam där både socialtjänst och sjukvård ingår.Kvalifikationer
Du har en öppen och positiv attityd med klientens behov i fokus. Du tar ansvar för dina uppgifter och slutför det du påbörjat. Arbetet kräver att du kan stödja personer i förändringsprocesser och skapa tillit. Du är flexibel, kommunikativ och anpassar ditt sätt efter mottagare och situation.
KompetenskravFör att vara aktuell i denna rekrytering behöver du uppfylla nedan:
• Du ska ha relevant utbildning så som socialpedagog, socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, till exempel YH utbildning inom pedagogik eller psykiatri.* Du ska ha erfarenhet av att arbeta med målgruppen, personer med psykisk-, neuropsykiatrisk- eller intellektuell funktionsvariation.* Arbetat med ärenden inom NPF och LSS.* B- körkort* Du ska goda kunskaper i svenska språket muntligt och skriftligt.Meriterande
• Kunskap inom metoder som motiverande samtal, lågaffektivt bemötande, ESL och vård och stödsamordning.* Goda kunskaper att dokumentera genom vårat framtida verksamhetssystem Combine.* Arbeta utifrån ISU
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister "Kontroll av egna uppgifter" uppvisas.
Rekrytering kommer att börja omgående, urval och intervjuer sker löpande. I den här rekryteringen tar vi inte emot personliga brev. Du kommer istället få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan. Svaren på frågorna används som del i urvalet tillsammans med ditt CV. Ditt CV och svaren på frågorna ska vara formulerade på svenska. Rekrytering kommer att börja omgående. Urval och Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280755". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Rekryterare
Abdou Touam abdou.touam@harryda.se 031-724 86 27 Jobbnummer
9532232