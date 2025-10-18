Boendevärd och inredare RentalHome.se
Vi söker dig som både kan välkomna nya hyresgäster, bära in deras väskor och visa bostäder samt även städa, inreda, utföra enklare service eller underhåll. Vi hyr ut villor, stugor, båtar till turister och yrkesarbetare på både kort och längre tid.
Anställning omgående.
Detta är ett behovsrelaterat arbete på timmar men om du är väldigt mångkunnig och även kan vara med på reklam, foto, och andra områden dvs att du har många olika kompetenser, så kan det utvecklas till heltid om du själv vill det.
Skicka in en bild på dig själv, uppgift om var du bor i Sverige, löneanspråk, CV och personligt brev.
Kan du jobba snabbt och effektivt med nästan allt? Flytta möbler, inreda, putsa fönster, rengöra bostäder grundligt, måla, spackla, slipa golv, ta hand om gäster, prata i headset medan du jobbar fysiskt?
Är du dessutom mobil så du kan jobba på flera olika platser så är det än bättre! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: application@billebro.se Arbetsgivare Logistik & distribution i Norden AB
(org.nr 556423-2592), http://www.rentalhome.se
Villagatan 5 (visa karta
)
841 98 LJUNGAVERK Arbetsplats
Ljungaverk Jobbnummer
9563428