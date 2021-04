Boendeutvecklare Borlänge - Hyresgästföreningen - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Borlänge

Hyresgästföreningen / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Borlänge2021-04-13Varje dag bidrar Hyresgästföreningen, dess förtroendevalda, anställda och medlemmar till att förbättra boendet för människor. Det har vi gjort under många år, och vi vill fortsätta verka för hyresgästers intressen, rättigheter och möjligheter att påverka sitt boende också i framtiden.Som boendeutvecklare fyller du en viktig funktion i arbetet med att utveckla vår folkrörelse. Grunduppdraget är att bidra till att öka människors engagemang. Du stödjer på olika sätt våra medlemmar och förtroendevalda att gemensamt utveckla sitt bostadsområde; att skapa boinflytande, trygghet och gemenskap. I ditt uppdrag ingår att utveckla samarbetet med bostadsbolag, kommuner och andra organisationer för att bredda vår organisation och nå nya målgrupper. I tjänsten ingår att planera, följa upp och återrapportera verksamhet, samt arbete med avtal och projektansökningar. Du kommer också att medverka i kompetensutveckling för förtroendevalda medlemmar.Vi letar efter dig som är social, har lätt för att engagera och entusiasmera folk och som har en förmåga att möta människor med respekt och öppenhet. Det krävs att du är prestigelös, kreativ, nytänkande och idérik. Viktiga egenskaper är att du kan omvandla initiativ och teori till verksamhet samt uppmuntra andra att bidra med idéer. Du har vana att driva projekt och ser möjligheter i mångfalden. För alla som arbetar på Hyresgästföreningen gäller att du delar våra värderingar och har ett engagemang för de frågor vi driver.2021-04-13Lämplig Högskoleutbildning eller motsvarande kompetensRelevant arbetslivserfarenhetMeriterandeErfarenhet från idéburen verksamhetUtbildning och/eller erfarenhet av arbete i projekt/projektformÄr du den vi letar efter kan vi erbjuda ett självständigt arbete med varierande arbetsuppgifter. Du har daglig kontakt med många olika människor. Du kan stärka hyresgäster i att påverka sitt eget boende genom ett engagemang i Hyresgästföreningen. Du kommer att arbeta på en arbetsplats med mycket glädje och engagemang. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och arbetstiden är förlagd företrädesvis till dagtid. Kvällar och helger förekommer, då det är verksamhetens behov som styr.Vi tillämpar sex månaders provanställning och tjänsten kommer att tillsättas efter överenskommelse. I tjänsten ingår resor, varför körkort och tillgång till bil är ett måste.Vi strävar efter mångfald och välkomnar sökande oberoende av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.UpplysningarVill du veta mer om tjänsten kan du kontakta gruppchef Annika Nordkvist, tel 010-459 15 41.Fackliga kontaktpersoner är för SACO Anna Nykvist, tel 010-459 15 88 och för Handels Marina Berg, tel 010-459 15 13.Ansökan görs via vår e-rekrytering, som du når via annonsen under lediga jobb på vår hemsida www.hyresgastforeningen.se senast den 30 april 2021.Hyresgästföreningen är indelad i nio regioner över hela landet. Arbetet och behoven kan se olika ut beroende på geografiskt område. Alla regioner samordnar de insatser som behövs för respektive distrikt och här finns all expertis samlad i form av jurister, förhandlare och verksamhetsutvecklare. Som organisation brinner vi för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.Region Mitt består av 52 kommuner i fyra län, Örebro län, Värmland, Sörmland och Dalarna. I regionen har vi ca 64 000 medlemmar, ca 1200 förtroendevalda och ca 100 anställda. Regionen samordnar de interna resurser som behövs för att skapa ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap för hyresgästerna. Hos våra medarbetare värdesätter vi en demokratisk värdegrund och tidigare erfarenhet av arbete i ideell organisation.Varaktighet, arbetstidFöreträdesvis dagtid, även kvällar och helger förekommer. Heltid 100%MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-30Hyresgästföreningen5688193