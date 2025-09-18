Boendestödspedagog till socialpsykiatriskt boende
2025-09-18
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
Publiceringsdatum2025-09-18Beskrivning

Vi söker en boendestödspedagog till Tomtevägens socialpsykiatriska boende.
Vi söker en boendestödspedagog till Tomtevägens socialpsykiatriska boende.
Verksamheten består av två avdelningar med olika inriktning. Du kommer att ha din primära tillhörighet på avdelningen med lite äldre målgrupp, men du förväntas av arbetsgivaren att kunna stötta upp och samarbeta med andra avdelningen, det är en verksamhet. Dina arbetsuppgifter
Som stödpedagog arbetar du, tillsammans med enhetschef, verksamhetsledare, annan boendestödpedagog och boendestödjare, enligt de mål och riktlinjer som finns för verksamheten.
Du ansvarar för:
• tillföra ett reflekterande arbetssätt
• att hålla värdegrunden levande
• att delta i det dagliga arbetet och arbeta utifrån uppgjorda rutiner
• att ha ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt
• att följa upp och utvärdera verksamhetens metoder utifrån metodträdet.
• att implementera nya forskningsrön och metoder
• att vara delaktig i att utveckla personalens kompetens
• att vara ett stöd till kontaktpersonal vid arbetet med genomförandeplaner,
metod- och målarbete
• att stötta personal i arbetet med social dokumentation/HSL i Lifecare
• att upprätta/följa verksamhetens rutiner och handlingsplaner tillsammans
med verksamhetsledare.
• att stötta kollegor att arbeta mot självständighet och delaktighet med personernaKvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial specialisering inom området socialpsykiatri. Minst 200 yrkeshögskolepoäng eller 60 högskolepoäng. Alternativt en kombination däremellan motsvarande två terminers heltidsstudier.
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av arbete inom socialpsykiatrin. Tidigare erfarenhet av att vara ansvarig för och driva för verksamhetens pedagogiska arbete är meriterande. Övrig erfarenhet inom arbete med exempelvis missbruk och äldreomsorg är meriterande.
Vi söker dig som är kreativ, prestigelös, trygg och har god samarbetsförmåga.
B-körkort är ett krav.Anställningsvillkor
Schemalagd arbetstid kväll, dag och helg.
När du söker tjänst inom socialförvaltningens verksamheter får du vara beredd på att uppvisa utdrag ur belastningsregistret inför tillsättande av tjänst.
Rekrytering kan komma att påbörjas under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/244". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vänersborgs kommun, Socialförvaltningen, Socialpsykiatri Kontakt
Viktor Gahnström, Enhetschef 0521-722155 Jobbnummer
