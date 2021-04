Boendestödjare, vikarier - Stift Vindrosen - Vårdarjobb i Sjöbo

Stift Vindrosen / Vårdarjobb / Sjöbo2021-04-15Vi söker semestervikarier till våra boende som kan arbeta under sommaren - framför allt under juni - augusti. Utöver det behövs timvikarier som gör att du kan jobba om behov finns och du om du är tillgänglig.Hos oss stöttar du, motiverar och är delaktig i våra elevers vardag med personlig omvårdnad, ADL-träning och omsorg, samt är aktiv i deras fritid. Vi hjälps åt att laga mat, städa och tvätta. Vi gör utflykter och skapar en meningsfull fritid tillsammans. Du arbetar för att skapa trygghet och förutsägbarhet så att varje individ kan få utvecklas efter sina förutsättningar. Tillsammans med andra medarbetare tar du också hand om våra gemensamma område, både ute och inne. I arbetsuppgifterna ingår också skriftlig dokumentation.Vi söker dig som är lugn och trygg i dig själv. Du tycker om att göra skillnad för människor med egna behov och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har också en god kommunikation- och samarbetsförmåga, samt förmåga att arbeta självständigt.Som person är du lugn och trygg i dig själv, har en människosyn som ser till allas lika värde, är social och villig att ta egna initiativ. Du tycker om att göra skillnad för människor med egna behov och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.Arbetstiden är schemalagd med tider både på dagar, kvällar, helger. Nätterna täcks av separata nattjänster där det också finns ett vikariebehov.2021-04-15Vård- och omsorgsutbildning, undersköterska, mentalskötare, barn- och fritidsprogrammet eller likvärdig relevant utbildning.Du ska behärska svenska i tal och skrift.Erfarenhet från arbete med människor med autismB-körkort är ett kravStor vikt fästs vid personlig lämplighetMeriterande är:Kunskap om, och erfarenhet av, tydliggörande pedagogik, lågaffektivt bemötande, AKK samt ett högstrukturerat arbetssätt.LäkepedagogutbildningArbetslivserfarenhet från arbete inom LSS-verksamhetViss datorvanaInom Stiftelsen Vindrosen arbetar vi med barn och unga med diagnoser inom autismspektrum samt intellektuell funktionsnedsättning. Vi bedriver LSS-verksamhet i Sjöbo kommuns norra del, närmare bestämt i Vollsjö och Vallarum. Vi har en grund- och gymnasiesärskola, tre barn- och ungdomsboende, fritidsverksamhet samt en daglig verksamhet.Verksamheten drivs utifrån en antroposofisk människosyn med en waldorfpedagogisk särskola och ett läkepedagogiskt arbetssätt.Inför en anställning kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret.Vi vill ha din ansökan via mejl och den ska innehålla ett personligt brev samt CV.Rekrytering sker löpande.HR-ansvarig Camilla Rosqvist 072-22 99 220Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Sista dag att ansöka är 2021-06-13Stift VindrosenVallarumsvägen 143-1227568 Vollsjö5695476