Boendestödjare, vid behov, på Gruppbostad i Falköping
Järstorps Omsorg AB / Vårdarjobb / Falköping Visa alla vårdarjobb i Falköping
2026-07-20
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Är du en person som kliver fram, som bryr dig, som tar ansvar även när ingen ber dig – då kommer du verkligen att trivas med oss.
Som boendestödjare, vid behov , på Fårstickans gruppboende kommer du vara en oerhört viktig del i de boendes liv och en trygghet i vardagen. Du är med och skapar ett hem där varje person får möjlighet att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Tjänsterna är "tim-vikarier" när ordinarie medarbetare är frånvarande.
Arbetsuppgifter som exempelvis ingår:
Ge stöd i vardagliga rutiner och personlig omvårdnad
Skapa struktur, trygghet och förutsägbarhet
Stötta i sociala kontakter och aktiviteter
Arbeta utifrån genomförandeplan
Dokumentera enligt gällande riktlinjerPubliceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Vård- och omsorgsutbildning eller motsvarande
Erfarenhet av arbete inom LSS eller liknande verksamhet är meriterande
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik är meriterande
God svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är trygg, lugn och lyhörd
Tar ansvar och är närvarande i mötet med människor
Har ett gott bemötande
Trivs med att arbeta med och nära andra
Vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan.
Om arbetsplatsen
Fårstickans gruppboende är ett litet gruppboende med fem platser i centrala Falköping
På Fårstickan bor det vuxna personer tillhörande personkrets 3, vilket innebär att man lever med varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som innebär stora svårigheter i vardagen och ett omfattande behov av stöd. Ibland kan det förekomma en missbruksproblematik.
Om oss
Fårstickan är en del av Järstorps Omsorg AB. Vi är ett litet familjedrivet bolag med djupa och förankrade rötter i den småländska gnosjöandan och den svenska vårdhemsrörelsen. Rötter som går tillbaka över hundra år i tiden. Vi har inga som helst ambitioner att bli en stor omsorgsaktör, utan relationer och kontinuitet går före expansion. Vi är samma idag som imorgon.
Vi är helt övertygade om att genom nära och goda relationer till varandra skapar vi de bästa förutsättningarna för de som vi finns till för. Vi gör det ihop!
Järstorps Omsorg driver LSS-verksamhet inom personlig assistans, gruppboende och snart även daglig verksamhet. Vi är idag cirka 80 kollegor och vårt huvudsäte ligger i Taberg utanför Jönköping, men vi verkar i hela Götaland och Svealand .
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19
E-post: oscar@jarstorpsomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Falköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järstorps Omsorg AB
(org.nr 559505-1607), http://www.jarstorpsomsorg.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD/Ägare
Oscar Rinaldo oscar@jarstorpsomsorg.se 0733750954 Jobbnummer
10006827